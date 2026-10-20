O Barcelona decidiu agir contra o Paris Saint-Germain perante a União das Associações Europeias de Futebol, a "Uefa", por causa de um cartaz polêmico exibido pela torcida do time francês antes do início do confronto entre os dois clubes na Liga dos Campeões, depois que o clube catalão o considerou uma ultrapassagem inaceitável dos limites da competição esportiva.









Segundo o jornal espanhol "Sport", o Barcelona pretende apresentar uma reclamação à "Uefa" após o fim da partida, em protesto contra um enorme cartaz exibido pela torcida do Paris em uma das arquibancadas do estádio, que trazia a frase "massacre à moda parisiense", ao lado da imagem de uma pessoa vestindo a camisa do Paris Saint-Germain e uma máscara assustadora, segurando uma motosserra enquanto destruía o escudo do clube catalão.

O cartaz apareceu momentos antes do apito inicial, em um clima de torcida carregado que aumentou a intensidade do confronto entre dois dos mais destacados rivais do futebol europeu.

Os torcedores do Paris se inspiraram no famoso personagem "Leatherface" do filme de terror "O Massacre da Serra Elétrica", utilizando uma máscara associada ao personagem Michael Myers da franquia de filmes "Halloween", em uma cena que uniu símbolos aterrorizantes e uma provocação direta ao Barcelona.

Mas a diretoria do clube catalão, de acordo com o "Sport", não enxergou o cartaz apenas como uma forma de provocar o adversário ou elevar o entusiasmo da torcida, mas considerou que ele ultrapassou os limites aceitáveis na expressão da rivalidade esportiva, o que a levou a recorrer ao caminho oficial.

A medida do Barcelona ocorre em um momento em que seus confrontos com o Paris Saint-Germain vivem uma disputa acirrada no cenário europeu, em meio a um clima de torcida excepcional que acompanha os jogos entre as duas equipes.

A posição do clube catalão consiste em recusar que o embate entre os dois times seja transferido para cenas que ultrapassem os limites do incentivo esportivo, concentrando-se em apresentar uma reclamação à União Europeia após o fim da partida.

O relato não incluiu detalhes sobre possíveis punições ou uma reação oficial do Paris Saint-Germain.