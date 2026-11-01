"Quando se perde quatro de cinco jogos, isso não é bom o suficiente", disse o austríaco após a derrota por 2 a 0 na casa do Brentford, no sábado. "Agora é hora de mudarmos algumas coisas, de eu mudar algumas coisas, e é isso que vamos fazer."

Glasner anunciou que adotará uma postura mais dura internamente. Ele disse ter "a sensação de que talvez tenha feito concessões demais em alguns pontos". Agora, será ele quem determinará "o que queremos fazer, o que precisamos fazer".

Em seguida, foi mais direto e cobrou claramente seus principais jogadores. "Se os jogadores comprarem a ideia, acredito que a virada é possível. Caso contrário, virá o sexto treinador."

Glasner se referia à possibilidade de ser demitido caso a crise esportiva persista e ao fato de que o Forest já trocou de treinador cinco vezes desde que voltou à elite, em 2022. Ao falar sobre sua situação pessoal, ele a separou completamente da situação do restante da equipe.

"Para mim, isso não tem consequências. Acho que dá para perceber. Vou para casa e tomo café da manhã com minha família", afirmou o técnico de 52 anos.

"Zero concessões!" Glasner anuncia postura mais dura

Mas o austríaco está longe de ter perdido o ânimo e, do seu ponto de vista, ainda não considera o projeto no Forest um fracasso.

É "a mesma situação de m***, desculpem a palavra, do ano passado", disse Glasner. "Portanto, é preciso mudar as coisas e reconstruir de baixo para cima. Isso está totalmente claro para mim e é o que vou fazer. Sem concessões. Zero! Zero! E, se não funcionar, eles vão me avisar."

Será interessante ver como as palavras do treinador serão recebidas pelos dirigentes, entre eles Tom Cartledge, e pelo proprietário, o bilionário grego Evangelos Marinakis. E, claro, pelos jogadores, que somam apenas uma vitória em jogos oficiais nesta temporada.

Ela veio em 12 de setembro, por 2 a 0, na casa do Aston Villa. Antes e depois disso, foram seis derrotas ao todo: cinco no campeonato e uma na eliminação na Copa da Liga Inglesa. No verão, Glasner deixou o Crystal Palace, de Londres, após apenas dois anos, para assumir o Forest. Com o Palace, conquistou a Copa da Inglaterra, a Supercopa da Inglaterra e a UEFA Conference League. Antes disso, teve passagens de muito sucesso pela Bundesliga, no VfL Wolfsburg e no Eintracht Frankfurt.