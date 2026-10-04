O jornal francês "L'Équipe" revelou movimentações dentro da Federação Portuguesa de Futebol para trazer de volta a lenda Cristiano Ronaldo às fileiras da seleção no próximo período, com o objetivo de lhe dar a oportunidade de disputar sua última partida internacional com a camisa do seu país, numa iniciativa que visa encerrar sua trajetória internacional de uma forma à altura do que ele ofereceu ao futebol português.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção portuguesa de forma surpreendente no dia 30 de setembro, após uma tensão com o técnico Jorge Jesus, depois de ter permanecido no banco de reservas durante todo o confronto contra a Noruega, que terminou com a vitória de Portugal por 2 a 1, apesar de ter participado dos aquecimentos.

A decisão de ir embora veio após uma entrevista coletiva de Jesus e uma conversa entre Ronaldo e o presidente da Federação Portuguesa, com o jogador anunciando posteriormente que revelaria no momento oportuno os verdadeiros motivos por trás de sua saída, sem anunciar até agora oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional.

Segundo o jornal francês, Portugal está trabalhando para organizar um confronto de caráter especial para Ronaldo, de forma que a partida se transforme em uma ocasião de despedida do capitão da seleção e um dos jogadores mais destacados da história do país, após longos anos durante os quais sua trajetória internacional presenciou inúmeras conquistas e momentos históricos.

Os responsáveis pela seleção portuguesa buscam fazer com que o último confronto de Ronaldo seja uma celebração à altura de seu prestígio, em vez de que sua trajetória internacional termine de maneira comum, especialmente porque o jogador vestiu a camisa de Portugal em diversos grandes torneios e liderou a seleção na conquista de suas principais glórias.

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O "L'Équipe" considera que a ideia de realizar uma partida de despedida para Ronaldo surge em reconhecimento ao legado que ele deixou com a seleção portuguesa, depois de ter se tornado o maior artilheiro histórico da seleção e um dos jogadores com mais partidas internacionais disputadas, além de ter seu nome associado às mais importantes etapas da história do futebol português no século atual.

Espera-se que a ideia da despedida receba grande atenção do público e da imprensa, diante do prestígio excepcional que Ronaldo desfruta dentro de Portugal, já que sua última partida representa uma oportunidade para a torcida ver seu capitão histórico com a camisa da seleção pela última vez, em meio a uma homenagem esperada à sua longa trajetória e suas conquistas internacionais.

Dessa forma, Portugal trabalha para preparar um final excepcional para a trajetória internacional de Ronaldo, concedendo-lhe uma partida de despedida à altura de uma lenda que deixou uma marca indelével na história da seleção, à espera da definição da data, do adversário e dos detalhes do confronto que poderá presenciar a última aparição do capitão de Portugal com a camisa do seu país.