Última chance: Cristiano Ronaldo vai jogar na partida entre Al-Nassr e Al-Riyadh?

Relatos da imprensa revelaram novidades sobre a situação do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, quanto à sua participação na próxima partida contra o Al-Riyadh pela Roshn Saudi League.

O Al-Nassr visita o Al-Riyadh nesta sexta-feira, no estádio Príncipe Faisal bin Fahd, na capital saudita, pela segunda rodada da Roshn Saudi League.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Ronaldo desfalcou os treinos coletivos que o Al-Nassr realizou na última quarta-feira, em preparação para a partida, limitando-se a dar continuidade ao seu programa de recuperação, além de treinos físicos específicos.

O jornal esclareceu que o astro português sofreu uma lesão no músculo da pelve durante sua participação nos treinos, ao longo desta semana, mas não voltou a sentir dores durante os treinos físicos que realizou na última quarta-feira.

Ronaldo será submetido a exames médicos e físicos por parte do departamento médico, no último treino do Al-Nassr antes da partida contra o Al-Riyadh, nesta quinta-feira, a fim de definir sua condição para participar do jogo.

Vale lembrar que o "Foguete da Madeira" retornou aos treinos do Al-Nassr durante esta semana, após uma ausência de um mês desde o fim de sua jornada com a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Por conta dessa ausência, Ronaldo não esteve presente nas duas primeiras partidas do clube da capital na nova temporada, mais precisamente na vitória sobre o Al-Fateh por 3 a 0, na primeira rodada da Roshn Saudi League, e sobre o Al-Diriyah por 4 a 1, na fase de 32 avos de final da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

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