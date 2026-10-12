O PSV inscreveu Mikkel Bro Hansen na Champions League, segundo relatou Ril Elfrink após a confirmação do técnico Peter Bosz na entrevista coletiva antes do duelo contra o RB Leipzig.

Na semana passada, Bosz já havia dito que esperava conseguir inscrever Bro Hansen na competição, já que Alassane Pléa sofreu uma lesão grave e não voltará a jogar pelo time de Eindhoven neste ano.

O clube apresentou o pedido à UEFA na semana passada, e a solicitação foi aceita. Com Bro Hansen e Guus Til, o PSV volta a contar com dois atacantes.

Isso porque Sam Lammers ainda não está à disposição da equipe de Eindhoven, Pléa está gravemente lesionado e Ricardo Pepi também segue enfrentando problemas físicos.

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Bro Hansen, de 17 anos, ainda não estreou pelo PSV, mas já atuou pelo time B na Keuken Kampioen Divisie.

Pelo Jong PSV, disputou duas partidas, uma delas como titular. Não marcou gols nem deu assistências.

Bro Hansen chegou do Bodø/Glimt no verão passado por três milhões de euros. O atacante dinamarquês é considerado um grande talento e tem contrato em Eindhoven até meados de 2029.