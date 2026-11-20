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A Udinese pode ter uma grande novidade para o confronto com o Bologna, marcado para domingo, às 15h. Segundo informa hoje Il Gazzettino, o novo técnico Paolo Zanetti, que assumiu o lugar do demitido Kosta Runjaic, pensa em mudar o goleiro. Maduka Okoye, titular nas primeiras 12 rodadas do campeonato, pode dar lugar a Bartosz Mrozek.

Nascido em 2000, o goleiro polonês chegou no verão por empréstimo do Lech Poznan, em um acordo de empréstimo com obrigação de compra fixada em 1,5 milhão de euros. Na carreira, construída principalmente na Polônia, conquistou a Ekstraklasa duas vezes, mas também soma quatro jogos na Champions League e dois na Europa League, além de dez partidas na Conference League.

A temporada de Okoye até aqui tem sido decepcionante, com muitos erros graves, como na saída equivocada contra o Torino e em casa contra a Roma. Em 11 partidas, a Udinese sofreu 25 gols, assim como Monza e Fiorentina. Só o Sassuolo, com 29, sofreu mais.

Paolo Zanetti falou hoje sobre Okoye: "No ano passado, ele esteve entre os melhores goleiros da Serie A. Meu objetivo é recuperá-lo, tenho conversado muito com ele. Depois, há o campo. Não tenho uma hierarquia predefinida, temos um bom reserva que luta para ser titular. Para mim, um goleiro pode sair e voltar. O que importa é a Udinese, não o indivíduo; nem mesmo eu conto"