A Udinese pode ter uma grande novidade para o confronto com o Bologna, marcado para domingo, às 15h. Segundo informa hoje Il Gazzettino, o novo técnico Paolo Zanetti, que assumiu o lugar do demitido Kosta Runjaic, pensa em mudar o titular no gol. Maduka Okoye, que foi titular nas primeiras doze rodadas do campeonato, pode perder a vaga para Bartosz Mrozek.
Nascido em 2000, o goleiro polonês chegou no verão por empréstimo do Lech Poznan, em um acordo com obrigação de compra fixada em 1,5 milhão de euros. Em sua carreira, disputada predominantemente na Polônia, conquistou a Ekstraklasa duas vezes e também soma quatro jogos na Liga dos Campeões, dois na Liga Europa e dez na Liga Conferência.
A temporada de Okoye até aqui tem sido decepcionante, com muitos erros grosseiros, como na saída equivocada contra o Torino e no jogo em casa contra a Roma. Em onze partidas, a Udinese sofreu 25 gols, assim como Monza e Fiorentina. Só o Sassuolo, com 29, foi pior.