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Udinese Calcio v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Udinese desaba e é vaiada: derrota por 3 a 0 em casa para o Lecce; agora Runjaic está ameaçado

Acompanhe conosco, AO VIVO, a sexta rodada da Série A.

Serie A, 6ª rodada


Udinese-Lecce 0 a 3

Gols: 11' Gaspar (L), 33' N'Dri (L), 86' Siebert (U)


Quinta derrota consecutiva da Udinese: neste domingo, às 12h30, a equipe sofreu uma goleada em casa por 3 a 0 para o Lecce, no Bluenergy Stadiumm, pela sétima rodada do campeonato. Os torcedores protestaram e vaiaram a equipe ao fim da partida, e o técnico Runjaic agora corre o risco de demissão. Os gols foram de Gaspar, N'Dri e Siebert. Na próxima semana, o Milan visita a Udinese.


UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba (Palma, aos 46'); Vojvoda, Zarraga (Piotrowski, aos 46'), Karlstrom, Kamara (Arizala, aos 46'); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.


LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (Kaba, aos 41'), Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.


Cartão amarelo: Kamara (U)

 OS GOLS

86' - Recém-entrado, Siebert dispara no contra-ataque e marca com a parte externa do pé direito

33' - N'Dri marca de peito em meio à disputa pela bola após um escanteio e engana Okoye!

11' - Gallo cobra o escanteio, e Gaspar cabeceia para o gol!


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