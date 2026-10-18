Udinese desaba e é vaiada: derrota por 3 a 0 em casa para o Lecce; agora Runjaic está ameaçado

Serie A, 6ª rodada
Udinese-Lecce 0 a 3
Gols: 11' Gaspar (L), 33' N'Dri (L), 86' Siebert (U)
Quinta derrota consecutiva da Udinese: neste domingo, às 12h30, a equipe sofreu uma goleada em casa por 3 a 0 para o Lecce, no Bluenergy Stadiumm, pela sétima rodada do campeonato. Os torcedores protestaram e vaiaram a equipe ao fim da partida, e o técnico Runjaic agora corre o risco de demissão. Os gols foram de Gaspar, N'Dri e Siebert. Na próxima semana, o Milan visita a Udinese.
UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba (Palma, aos 46'); Vojvoda, Zarraga (Piotrowski, aos 46'), Karlstrom, Kamara (Arizala, aos 46'); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.
LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (Kaba, aos 41'), Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.
Cartão amarelo: Kamara (U)
OS GOLS
86' - Recém-entrado, Siebert dispara no contra-ataque e marca com a parte externa do pé direito
33' - N'Dri marca de peito em meio à disputa pela bola após um escanteio e engana Okoye!
11' - Gallo cobra o escanteio, e Gaspar cabeceia para o gol!