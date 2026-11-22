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Paolo Zanetti conquistou seu primeiro ponto desde que assumiu o comando da Udinese, no lugar do demitido Kosta Runjaic. Em Bolonha, a Udinese saiu atrás após o gol de Nadir Zortea, mas chegou ao empate com Nicolò Zaniolo, escalado inicialmente como falso nove devido à ausência de Keinan Devis por lesão.

Após a partida, o treinador da Udinese falou sobre as condições do centroavante. "Ele terá de ser avaliado dia a dia, porque teve uma recaída em uma região diferente daquela do problema físico anterior. Precisamos esperar para tê-lo no momento mais importante da temporada. Teremos de suprir uma ausência importante."

Para Zanetti, Davis é peça fundamental na luta contra o rebaixamento. Por isso, o inglês de 28 anos terá todo o tempo necessário para se recuperar 100% e, assim, evitar novas recaídas. "Davis é muito bom, mas prefiro que se recupere totalmente. Não quero pensar em disputar a segunda metade da temporada sem atacante."

Nascido em 1998, o jogador havia perdido apenas mais uma partida desde o início da temporada: a estreia no campeonato, em 22 de agosto, por causa de uma fadiga muscular. Ele voltou na partida seguinte, mas oscilou ao longo desses meses: apenas duas assistências e nenhum gol. O prazo de recuperação ainda não foi divulgado.

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O departamento médico do clube acompanhará as condições do jogador e, com base nos exames realizados, estabelecerá um cronograma. De qualquer forma, a ausência de Davis é um duro golpe para a Udinese, que se vê envolvida na luta contra o rebaixamento.

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A Udinese começou bem a temporada, arrancando um empate contra o Como e recebendo elogios de Cesc Fabregas ("parece um time da Premier League"), antes de vencer o Monza.

Desde então, veio uma sequência de resultados abaixo das expectativas, com sete derrotas e um empate, que levou a diretoria a trocar o comando técnico e chamar Zanetti.

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Aos olhos do treinador, a atuação de hoje foi animadora e permitirá encarar os próximos desafios com mais confiança. "Não foi uma semana fácil: eles vinham de quatro vitórias e estavam em alta. Qualquer detalhe poderia nos levar ao abismo, então precisávamos dar algo a mais, e os jogadores fizeram isso", disse o técnico em entrevista coletiva.

"Deixamos a presunção de lado e elevamos o nível de humildade. A Udinese está viva, e este resultado é um bom começo para construirmos juntos um futuro muito bonito."