Udinese, agora é oficial: Runjaic é demitido e Zanetti assume seu lugar

Após dias de muita reflexão, a Udinese decidiu demitir o técnico Kosta Runjaic do comando da equipe principal. O treinador paga pelo desempenho ruim neste início de temporada: são oito partidas consecutivas sem vitória, e o único triunfo no campeonato foi em 29 de agosto, contra o Monza.
Hoje, o clube anunciou oficialmente a saída de Runjaic e a contratação de Paolo Zanetti como novo técnico.
O COMUNICADO SOBRE RUNJAIC: "A Udinese Calcio informa que Kosta Runjaic foi desligado do comando técnico da equipe principal. Os caminhos do treinador e da Udinese se separam após mais de dois anos marcados pela conquista de objetivos importantes. O clube agradece sinceramente a Kosta e a seus auxiliares Małecki e Trukan e deseja a eles muito sucesso na carreira".
O COMUNICADO SOBRE ZANETTI - "A Udinese Calcio tem o prazer de anunciar que confiou a Paolo Zanetti o comando técnico da equipe principal. Ele assinou contrato até 30 de junho de 2027.
Nascido em Valdagno, na província de Vicenza, em 16 de dezembro de 1982, Zanetti teve uma carreira como jogador na qual vestiu, entre outras, as camisas de Torino e Atalanta, além de disputar cinco partidas pela seleção sub-21 da Itália. Depois de pendurar as chuteiras, iniciou imediatamente a carreira de treinador, assumindo a equipe Berretti da Reggiana aos 33 anos. Sua trajetória no futebol profissional começou na temporada 2017/2018, à frente do Südtirol, onde obteve resultados importantes que, após duas temporadas em Bolzano, lhe renderam o convite do Ascoli, da Série B. A temporada de sua afirmação foi a de 2020/2021, quando levou o Venezia ao acesso à Série A, recolocando o clube na primeira divisão após 19 anos de ausência. Zanetti permaneceu no comando do Venezia também na temporada seguinte, antes de se transferir para o Empoli, com o qual garantiu a permanência na Série A sem dificuldades em 2022/2023. Sua última experiência na Série A foi à frente do Verona, equipe que levou ao 14º lugar na temporada 2024/2025 e na qual permaneceu até fevereiro de 2026.
Agora, Paolo Zanetti tem um novo desafio: comandar a Udinese e iniciar um novo capítulo de sua carreira no clube.
O novo treinador comandará seu primeiro treino amanhã à tarde. A coletiva de apresentação será realizada na quarta-feira, às 15h".