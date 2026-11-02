Udinese, agora é oficial: Runjaic é demitido e Zanetti assume seu lugar

Após dias de muita reflexão, a Udinese decidiu demitir o técnico Kosta Runjaic do comando da equipe principal. O treinador paga pelo desempenho ruim neste início de temporada: são oito partidas consecutivas sem vitória, e o único triunfo no campeonato foi em 29 de agosto, contra o Monza.

Hoje, o clube anunciou oficialmente a saída de Runjaic e a contratação de Paolo Zanetti como novo técnico.

O COMUNICADO SOBRE RUNJAIC: "A Udinese Calcio informa que Kosta Runjaic foi desligado do comando técnico da equipe principal. Os caminhos do treinador e da Udinese se separam após mais de dois anos marcados pela conquista de objetivos importantes. O clube agradece sinceramente a Kosta e a seus auxiliares Małecki e Trukan e deseja a eles muito sucesso na carreira".

O COMUNICADO SOBRE ZANETTI - "A Udinese Calcio tem o prazer de anunciar que confiou a Paolo Zanetti o comando técnico da equipe principal. Ele assinou contrato até 30 de junho de 2027.

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Nascido em Valdagno, na província de Vicenza, em 16 de dezembro de 1982, Zanetti teve uma carreira como jogador na qual vestiu, entre outras, as camisas de Torino e Atalanta, além de disputar cinco partidas pela seleção sub-21 da Itália. Depois de pendurar as chuteiras, iniciou imediatamente a carreira de treinador, assumindo a equipe Berretti da Reggiana aos 33 anos. Sua trajetória no futebol profissional começou na temporada 2017/2018, à frente do Südtirol, onde obteve resultados importantes que, após duas temporadas em Bolzano, lhe renderam o convite do Ascoli, da Série B. A temporada de sua afirmação foi a de 2020/2021, quando levou o Venezia ao acesso à Série A, recolocando o clube na primeira divisão após 19 anos de ausência. Zanetti permaneceu no comando do Venezia também na temporada seguinte, antes de se transferir para o Empoli, com o qual garantiu a permanência na Série A sem dificuldades em 2022/2023. Sua última experiência na Série A foi à frente do Verona, equipe que levou ao 14º lugar na temporada 2024/2025 e na qual permaneceu até fevereiro de 2026.

Agora, Paolo Zanetti tem um novo desafio: comandar a Udinese e iniciar um novo capítulo de sua carreira no clube.

O novo treinador comandará seu primeiro treino amanhã à tarde. A coletiva de apresentação será realizada na quarta-feira, às 15h".