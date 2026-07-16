Após um período conturbado no Manchester United, Tyrell Malacia está disponível para contratação sem custo de transferência. O jogador de 26 anos, natural de Roterdã, afirma em entrevista à ESPN que gostaria de voltar ao seu melhor nível e à seleção holandesa.

“É ótimo”, começa Malacia. “Passei por momentos bons e outros nem tanto, mas certamente sou grato por ter tido a oportunidade de jogar por um clube tão grande”, descreve Malacia sobre sua passagem pelo Manchester United.

Sua passagem por Old Trafford foi marcada por muitos contratempos. Após um início relativamente bom, o lateral-esquerdo enfrentou uma série de lesões. O ponto mais baixo foi a lesão no joelho que o deixou fora dos gramados por nada menos que dezessete meses.

Logo após seu retorno ao Manchester United, ele foi emprestado ao PSV, mas lá Malacia ainda não havia recuperado seu antigo nível e acabou indo para o banco de reservas. Após seu retorno a Manchester, onde ficou afastado do time titular por algum tempo, ele deixou o clube neste verão.

Malacia, agora sem contrato, está de olho no futuro. “O Manchester United é um capítulo encerrado. Estou curioso para saber o que vem por aí. Quero voltar a ser jogador de futebol, curtir o jogo. É por isso que faço tudo isso.”

Ainda não se sabe onde Malacia dará continuidade à sua carreira. “Sou uma pessoa que se guia muito pelos sentimentos. A sensação precisa ser boa. Quando você recupera a confiança, consegue voar de novo. Na verdade, é isso que quero mostrar.”

“Não para o mundo lá fora, mas para mim mesmo. Só tenho algo a provar para mim mesmo. Sempre fui assim: quero poder me olhar no espelho todos os dias e dizer que fui melhor do que ontem.”

Malacia participou do Mundial com a Seleção Holandesa há quatro anos e quer disputar seu segundo Mundial em 2030, quando tiver 30 anos. “Com certeza. No fim das contas, o primeiro objetivo é ter um bom desempenho no clube”, afirma o jogador com nove convocações para a seleção.

“Mas depois vêm o Campeonato Europeu, a Copa do Mundo... Não se sabe o que pode acontecer, mas com certeza são coisas pelas quais estou ansioso”, afirma Malacia, que revela muito pouco sobre os clubes interessados. “Há algumas coisas rolando.”