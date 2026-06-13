Turquia, Montella mostra preocupação: “Não sei se Yildiz e Calhanoglu aguentam os 90 minutos”

"Às vésperas de uma espera que durou 24 anos, estamos animados e confiantes, mas sabemos das dificuldades que podem surgir. Estamos em um grupo muito equilibrado; será o campo que dará as respostas, mas todas as quatro seleções podem aspirar às oitavas de final”. Vincenzo Montella revela o estado de espírito da sua Turquia e analisa o Grupo D, que teve início na noite italiana com a vitória esmagadora dos EUA sobre o Paraguai. Sua seleção estreará em Vancouver contra a Austrália, em partida marcada para as 6h da manhã de domingo, horário da Itália, um jogo difícil contra o ex-jogador da Inter, que terá à disposição Calhanoglu e Yildiz, embora não estejam em plena forma após suas respectivas lesões. “Nos últimos meses, eles jogaram pouco devido a alguns problemas físicos, não sei como será o desempenho deles”, diz Montella, que não vai dispensá-los e que tem ao seu lado, na coletiva de imprensa, o meio-campista da Inter, concentrado nos “Socceroos”.





“Acho que é um grupo realmente equilibrado e todas as quatro seleções podem passar da fase de grupos. Sinceramente, não acredito que nenhuma seleção seja mais forte ou mais fraca que as outras”, modera Montella, há três anos à frente de uma nação que descreve como “incrivelmente apaixonada” e que espera desde 2002 pelas emoções da Copa do Mundo, após o terceiro lugar conquistado na edição da Coreia do Sul e do Japão. “A Copa do Mundo é algo que esperamos há 24 anos. Há muita emoção e confiança de que agora vamos nos sair bem. Estamos cientes do desafio que nos espera, mas queremos aproveitá-lo e fazer com que o país se orgulhe de nós. Sinto essa responsabilidade e sei que temos que dar o nosso melhor. Sinto isso ainda mais porque, para mim, este país é como um segundo lar e minha paixão pela equipe é total”,



