Não fique remoendo a frustração se você não conseguiu ingressos para a histórica turnê Live '25 do Oasis no ano passado: em breve, terá outra chance de ver ao vivo os lendários músicos de Manchester. Continue lendo para conferir as últimas notícias sobre os ingressos e a turnê da banda.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs e companhia anunciaram as datas e os locais da grande turnê Live ’27, que passará por famosos estádios de futebol e outros espaços esportivos ao redor do mundo entre maio e setembro de 2027.

Os ingressos para essa aguardada sequência da turnê de reunião do ano passado, que bateu recordes, devem se esgotar rapidamente mais uma vez. Mais de 2,2 milhões de ingressos foram vendidos na última turnê do Oasis, a mais vendida de 2025.

Quais são as datas e os locais da turnê do Oasis em 2027?

Liam Gallagher desmentiu os rumores de que a banda será a atração principal do Glastonbury 2027. Nas redes sociais, disse aos fãs que isso "não vai acontecer". É mais um motivo para a procura pelos próximos shows próprios da banda ser enorme. Foram anunciadas as seguintes 38 datas da turnê Live ’27:

Datas Local (cidade, país) Sexta-feira, 21 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) Domingo, 23 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) Terça-feira, 25 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) Sexta-feira, 28 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) Sábado, 29 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) Sexta-feira, 4 de junho de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Domingo, 6 de junho de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Terça-feira, 8 de junho de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sexta-feira, 11 de junho de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sábado, 12 de junho de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Terça-feira, 15 de junho de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sexta-feira, 18 de junho de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sábado, 19 de junho de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Terça-feira, 22 de junho de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sexta-feira, 25 de junho de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sábado, 26 de junho de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sexta-feira, 2 de julho de 2027 Allianz Arena (Munique, Alemanha) Sábado, 3 de julho de 2027 Allianz Arena (Munique, Alemanha) Sábado, 10 de julho de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Espanha) Domingo, 11 de julho de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Espanha) Sexta-feira, 16 de julho de 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdã, Países Baixos) Sábado, 17 de julho de 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdã, Países Baixos) Sexta-feira, 23 de julho de 2027 Stade de France (Paris, França) Sábado, 24 de julho de 2027 Stade de France (Paris, França) Quinta-feira, 29 de julho de 2027 Stadio Olimpico (Roma, Itália) Sexta-feira, 30 de julho de 2027 Stadio Olimpico (Roma, Itália) Terça-feira, 10 de agosto de 2027 Gillette Stadium (Boston, Estados Unidos) Sexta-feira, 13 de agosto de 2027 Gillette Stadium (Boston, Estados Unidos) Sábado, 14 de agosto de 2027 Gillette Stadium (Boston, Estados Unidos) Sexta-feira, 20 de agosto de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Estados Unidos) Sábado, 21 de agosto de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Estados Unidos) Terça-feira, 24 de agosto de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Estados Unidos) Sábado, 4 de setembro de 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) Domingo, 5 de setembro de 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) Sábado, 11 de setembro de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) Domingo, 12 de setembro de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) Sábado, 18 de setembro de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) Domingo, 19 de setembro de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra)

Como comprar ingressos para a turnê do Oasis em 2027

Para comprar ingressos oficiais da turnê Live '27 do Oasis, é preciso fazer o cadastro pelo site oficial da banda. As inscrições ficam abertas até as 16h, no horário de verão britânico, de quinta-feira, 17 de setembro. Quem faz parte da lista de e-mails do Oasis também precisa se cadastrar.

Você precisa se cadastrar e informar seus dados para concorrer a um código exclusivo de acesso à venda.

As pessoas cadastradas que receberão um código exclusivo serão escolhidas por sorteio. O cadastro não garante o recebimento de um código nem a possibilidade de comprar ingressos caso você receba um.

Para comprar ingressos, você precisará de uma conta na Ticketmaster. No cadastro, você deve usar o e-mail vinculado à sua conta na Ticketmaster.

Para reduzir as filas, a venda ocorrerá em horários escalonados ao longo de três dias: sexta-feira, 25 de setembro, sábado, 26 de setembro, e domingo, 27 de setembro de 2026. Se você receber um código exclusivo, o e-mail informará a qual etapa da venda terá acesso.

Se você não conseguir ingressos para a turnê Live '27 do Oasis na venda, pode considerar plataformas de revenda como a StubHub, que podem oferecer a melhor chance de encontrar entradas. Os preços podem ser mais altos nesses sites, mas, se você quer muito ver ao vivo as lendas da música britânica, eles podem ser a melhor opção para garantir os cobiçados ingressos.

Quanto custam os ingressos para a turnê do Oasis em 2027?

Com base nos preços nominais padrão de shows recentes do Oasis, os ingressos para a turnê Live ’27 na Ticketmaster devem custar de £ 75 a mais de £ 200, incluindo taxas, com a seguinte estrutura prevista:

Ingressos básicos com assento : a partir de cerca de £ 75.

: a partir de cerca de £ 75. Pista comum : de cerca de £ 135 a £ 150.

: de cerca de £ 135 a £ 150. Pacotes premium e VIP: até £ 200 ou mais para opções com serviços de hospitalidade.

Na venda da última turnê, a demanda extrema acionou a precificação dinâmica para ingressos de alta procura na Ticketmaster, fazendo os preços dos ingressos comuns dispararem para £ 350.

No entanto, novas regras estarão em vigor para a próxima turnê. A Ticketmaster avisará os fãs com 24 horas de antecedência caso seja usado um sistema de preços por faixas ou de reajustes conforme a demanda. A empresa também dará atualizações em tempo real sobre os preços e informará quando os ingressos mais baratos se esgotarem enquanto você estiver na fila virtual.

Acompanhe o site oficial do Oasis e a Ticketmaster para mais informações, além de plataformas de revenda como a StubHub para conferir a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Oasis

O Oasis é uma das maiores e mais influentes bandas de rock britânicas de todos os tempos. Vendeu mais de 100 milhões de discos no mundo e ajudou a definir o movimento musical conhecido como "Britpop" nos anos 1990.

Formada em Manchester em 1991, a banda é tão famosa por seus hinos inesquecíveis quanto pela rivalidade turbulenta e duradoura entre seus dois integrantes centrais, os irmãos Liam e Noel Gallagher.

Momentos marcantes da trajetória do Oasis

1991–1996 : A banda foi formada em Manchester, lançou dois dos álbuns britânicos mais emblemáticos e que venderam mais rapidamente da história e tocou para 250 mil pessoas no Knebworth Park.

: A banda foi formada em Manchester, lançou dois dos álbuns britânicos mais emblemáticos e que venderam mais rapidamente da história e tocou para 250 mil pessoas no Knebworth Park. 1995 : Uma histórica disputa nas paradas com a banda rival Blur. As duas lançaram singles exatamente no mesmo dia.

: Uma histórica disputa nas paradas com a banda rival Blur. As duas lançaram singles exatamente no mesmo dia. 2009 : A banda se separou abruptamente após uma briga violenta a socos entre Liam e Noel nos bastidores, em Paris.

: A banda se separou abruptamente após uma briga violenta a socos entre Liam e Noel nos bastidores, em Paris. 2024 até o presente: Os irmãos fizeram as pazes e anunciaram um grande retorno aos palcos em 2025, além de turnês ampliadas por estádios em 2027.

Os maiores sucessos

Wonderwall : A música mais famosa do Oasis. É um sucesso global do pop-rock, reproduzido bilhões de vezes em plataformas de streaming, que marcou a música dos anos 1990.

: A música mais famosa do Oasis. É um sucesso global do pop-rock, reproduzido bilhões de vezes em plataformas de streaming, que marcou a música dos anos 1990. Don't Look Back in Anger : Cantada por Noel Gallagher, a faixa se tornou um hino entoado em coro pelas multidões e um símbolo de união e resiliência.

: Cantada por Noel Gallagher, a faixa se tornou um hino entoado em coro pelas multidões e um símbolo de união e resiliência. Champagne Supernova : Uma música de rock psicodélico de sete minutos que encerra de forma épica o segundo álbum da banda, '(What's the Story) Morning Glory?'.

: Uma música de rock psicodélico de sete minutos que encerra de forma épica o segundo álbum da banda, '(What's the Story) Morning Glory?'. Live Forever : A música que levou a banda ao sucesso, lançada no primeiro álbum, 'Definitely Maybe'. É um hino cheio de esperança e energia que Noel escreveu para fazer um contraponto à música grunge triste e sombria que vinha dos Estados Unidos na época.

: A música que levou a banda ao sucesso, lançada no primeiro álbum, 'Definitely Maybe'. É um hino cheio de esperança e energia que Noel escreveu para fazer um contraponto à música grunge triste e sombria que vinha dos Estados Unidos na época. Supersonic: O primeiro single da banda apresentou ao mundo a voz singular de Liam e a atitude descolada e confiante do grupo.

Grandes recordes e conquistas musicais

Álbum vendido mais rapidamente na história do Reino Unido à época: Lançado em 1997, 'Be Here Now' vendeu impressionantes 696 mil cópias em apenas três dias. Manteve por 18 anos o recorde de vendas na primeira semana no Reino Unido.

Grandes sucessos de vendas: O álbum '(What's the Story) Morning Glory?' vendeu mais de 22 milhões de cópias no mundo. Continua sendo o quinto álbum mais vendido na história das paradas britânicas.

Sete primeiros lugares consecutivos: Todos os sete álbuns de estúdio da banda chegaram ao primeiro lugar nas paradas oficiais do Reino Unido.

Os shows históricos em Knebworth: Em agosto de 1996, o Oasis tocou para 250 mil pessoas ao longo de duas noites no Knebworth Park. Mais de 2,5 milhões de pessoas solicitaram ingressos, o equivalente a mais de 4% de toda a população britânica na época, uma procura recorde por um show ao vivo.