Al-Sheikh se limitou a publicar uma única palavra, “Ismaily”, sem acrescentar qualquer detalhe que esclarecesse o significado ou a natureza do passo que poderia estar por trás da publicação. Isso abriu espaço para diversas interpretações, sobretudo diante da reação de um grande número de torcedores do clube, que pediram a sua intervenção para salvar o Ismaily e receberam bem a ideia de um investimento no clube, nos moldes de sua experiência anterior com o Pyramids.
Poucas horas atrás, o dirigente saudita voltou a publicar a camisa do Ismaily em um story no Facebook, aumentando ainda mais as dúvidas.
Os contornos de um projeto de investimento
Por sua vez, o jornalista Ibrahim Faeq revelou em sua conta no Facebook detalhes e condições ligados a um possível projeto de investimento no Ismaily, indicando que “o negócio não envolverá um fundo de investimento público nem qualquer fundo soberano, e sim um investimento pessoal de um famoso investidor árabe”, sem revelar a identidade dele.
Faeq explicou que “a conclusão do projeto exige a aprovação do Estado egípcio e a remoção dos obstáculos administrativos e burocráticos para facilitar os trâmites e garantir a rápida execução do negócio, além da concessão de um direito de uso de longo prazo do Estádio de Ismailia, com plenos poderes ao investidor para desenvolvê-lo, modernizar sua infraestrutura e transformá-lo em um estádio de nível mundial”.
Ele também apontou a necessidade de destinar um terreno em regime de arrendamento em Ismailia para a construção de uma academia de padrão internacional voltada à descoberta de talentos, o que ajudaria o clube a recuperar seu papel de principal fonte de talentos do futebol egípcio. Segundo Faeq, as condições incluem conceder ao investidor plenos poderes, de 100%, para tomar as decisões relativas aos interesses do clube, com uma participação de controle de até 80%, para que ele possa sanar os prejuízos e as dívidas acumuladas que contribuíram para a queda do Ismaily e seu rebaixamento para a divisão inferior.
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No âmbito oficial, Mohamed Raef, presidente do comitê encarregado de administrar o Ismaily, revelou que o clube ainda não recebeu nenhum contato de Al-Sheikh sobre investimento, mas recebeu a ideia com grande entusiasmo, afirmando ao site Masrawy: “Turki Al-Sheikh ainda não entrou em contato conosco sobre investir no clube, mas recebemos a ideia com muito entusiasmo, especialmente se vier de uma personalidade do porte de Turki Al-Sheikh”.
Raef indicou que o percentual de investimento aprovado garante a qualquer potencial investidor uma participação entre 51% e, no máximo, 60%, caso o acordo seja fechado, ressaltando que esse percentual já havia sido aprovado pela assembleia geral do clube.
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Mohamed Sobhy, capitão e ex-goleiro do Ismaily, também entrou na onda das especulações ao compartilhar a publicação de Al-Sheikh em sua conta no Facebook, com uma mensagem direta de boas-vindas ao conselheiro saudita. Ele, no entanto, condicionou qualquer passo de investimento à preservação da identidade, da história e do patrimônio do clube.
Sobhy escreveu: “O Ismaily não é apenas um clube de futebol, mas uma instituição grande e tradicional, com uma história inesquecível e uma torcida fiel que ama este clube e o apoia em todas as circunstâncias. Damos as boas-vindas a todo passo sério rumo a um investimento verdadeiro que tenha como objetivo devolver o clube ao seu lugar natural, desde que sejam preservados a identidade do Ismaily, sua história, seu nome e seu escudo, e que o investimento seja um reforço importante para o clube e sua torcida, e não às custas de sua identidade ou de seu patrimônio”.
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O ex-goleiro do Ismaily acrescentou: “O Ismaily merece muito, e sua torcida merece a alegria e a volta aos pódios dos títulos”, antes de fazer um convite direto a Al-Sheikh: “Seja muito bem-vindo, Abu Nasser, entre a sua família e a sua gente. A fiel torcida do Ismaily te dá as boas-vindas, e esperamos que este seja o começo de prosperidade, estabilidade e sucesso para o nosso grande e tradicional clube”.
Esses acontecimentos ocorrem num momento em que o Ismaily precisa de uma intervenção financeira e administrativa urgente, depois de ter sido rebaixado, ao fim da temporada passada, para a segunda divisão, a chamada Liga dos Profissionais, deixando a primeira divisão pela primeira vez em muitos anos. O time também sofre na atual temporada: ocupa a 13ª posição, com 14 pontos em 12 jogos.
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A publicação coincidiu com movimentações internas no clube para abrir caminho ao investimento na empresa de futebol, depois que o comitê de gestão aprovou a possibilidade de a participação do investidor chegar a 60%, numa tentativa de atrair capital e garantir recursos financeiros que ajudem no desenvolvimento do time. Isso torna plausível a hipótese de Al-Sheikh entrar como parceiro investidor, embora não haja nenhum indício oficial que ligue esse passo à sua última publicação.
As especulações trazem de volta à memória a experiência anterior de Al-Sheikh no futebol egípcio: em 2018, ele adquiriu o Al Assiouty Sport, mudou seu nome para Pyramids e fez grandes investimentos no time, que rapidamente se tornou candidato aos títulos nacionais, antes de transferir a propriedade ao investidor emiradense Salem Al-Shamsi em fevereiro de 2019.
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