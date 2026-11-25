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O conselheiro Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, despertou questionamentos entre os torcedores do futebol egípcio ao dedicar ao Ismaily uma publicação curta em sua conta oficial no Facebook, num momento extremamente difícil para um dos clubes mais tradicionais do Egito.

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Al-Sheikh se limitou a publicar uma única palavra, “Ismaily”, sem acrescentar qualquer detalhe que esclarecesse o significado ou a natureza do passo que poderia estar por trás da publicação. Isso abriu espaço para diversas interpretações, sobretudo diante da reação de um grande número de torcedores do clube, que pediram a sua intervenção para salvar o Ismaily e receberam bem a ideia de um investimento no clube, nos moldes de sua experiência anterior com o Pyramids.

Poucas horas atrás, o dirigente saudita voltou a publicar a camisa do Ismaily em um story no Facebook, aumentando ainda mais as dúvidas.

turki al sheikh Facebook

Os contornos de um projeto de investimento

Por sua vez, o jornalista Ibrahim Faeq revelou em sua conta no Facebook detalhes e condições ligados a um possível projeto de investimento no Ismaily, indicando que “o negócio não envolverá um fundo de investimento público nem qualquer fundo soberano, e sim um investimento pessoal de um famoso investidor árabe”, sem revelar a identidade dele.

Faeq explicou que “a conclusão do projeto exige a aprovação do Estado egípcio e a remoção dos obstáculos administrativos e burocráticos para facilitar os trâmites e garantir a rápida execução do negócio, além da concessão de um direito de uso de longo prazo do Estádio de Ismailia, com plenos poderes ao investidor para desenvolvê-lo, modernizar sua infraestrutura e transformá-lo em um estádio de nível mundial”.

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Ele também apontou a necessidade de destinar um terreno em regime de arrendamento em Ismailia para a construção de uma academia de padrão internacional voltada à descoberta de talentos, o que ajudaria o clube a recuperar seu papel de principal fonte de talentos do futebol egípcio. Segundo Faeq, as condições incluem conceder ao investidor plenos poderes, de 100%, para tomar as decisões relativas aos interesses do clube, com uma participação de controle de até 80%, para que ele possa sanar os prejuízos e as dívidas acumuladas que contribuíram para a queda do Ismaily e seu rebaixamento para a divisão inferior.

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No âmbito oficial, Mohamed Raef, presidente do comitê encarregado de administrar o Ismaily, revelou que o clube ainda não recebeu nenhum contato de Al-Sheikh sobre investimento, mas recebeu a ideia com grande entusiasmo, afirmando ao site Masrawy: “Turki Al-Sheikh ainda não entrou em contato conosco sobre investir no clube, mas recebemos a ideia com muito entusiasmo, especialmente se vier de uma personalidade do porte de Turki Al-Sheikh”.

Raef indicou que o percentual de investimento aprovado garante a qualquer potencial investidor uma participação entre 51% e, no máximo, 60%, caso o acordo seja fechado, ressaltando que esse percentual já havia sido aprovado pela assembleia geral do clube.

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Mohamed Sobhy, capitão e ex-goleiro do Ismaily, também entrou na onda das especulações ao compartilhar a publicação de Al-Sheikh em sua conta no Facebook, com uma mensagem direta de boas-vindas ao conselheiro saudita. Ele, no entanto, condicionou qualquer passo de investimento à preservação da identidade, da história e do patrimônio do clube.

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Sobhy escreveu: “O Ismaily não é apenas um clube de futebol, mas uma instituição grande e tradicional, com uma história inesquecível e uma torcida fiel que ama este clube e o apoia em todas as circunstâncias. Damos as boas-vindas a todo passo sério rumo a um investimento verdadeiro que tenha como objetivo devolver o clube ao seu lugar natural, desde que sejam preservados a identidade do Ismaily, sua história, seu nome e seu escudo, e que o investimento seja um reforço importante para o clube e sua torcida, e não às custas de sua identidade ou de seu patrimônio”.

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O ex-goleiro do Ismaily acrescentou: “O Ismaily merece muito, e sua torcida merece a alegria e a volta aos pódios dos títulos”, antes de fazer um convite direto a Al-Sheikh: “Seja muito bem-vindo, Abu Nasser, entre a sua família e a sua gente. A fiel torcida do Ismaily te dá as boas-vindas, e esperamos que este seja o começo de prosperidade, estabilidade e sucesso para o nosso grande e tradicional clube”.

Esses acontecimentos ocorrem num momento em que o Ismaily precisa de uma intervenção financeira e administrativa urgente, depois de ter sido rebaixado, ao fim da temporada passada, para a segunda divisão, a chamada Liga dos Profissionais, deixando a primeira divisão pela primeira vez em muitos anos. O time também sofre na atual temporada: ocupa a 13ª posição, com 14 pontos em 12 jogos.

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A publicação coincidiu com movimentações internas no clube para abrir caminho ao investimento na empresa de futebol, depois que o comitê de gestão aprovou a possibilidade de a participação do investidor chegar a 60%, numa tentativa de atrair capital e garantir recursos financeiros que ajudem no desenvolvimento do time. Isso torna plausível a hipótese de Al-Sheikh entrar como parceiro investidor, embora não haja nenhum indício oficial que ligue esse passo à sua última publicação.

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As especulações trazem de volta à memória a experiência anterior de Al-Sheikh no futebol egípcio: em 2018, ele adquiriu o Al Assiouty Sport, mudou seu nome para Pyramids e fez grandes investimentos no time, que rapidamente se tornou candidato aos títulos nacionais, antes de transferir a propriedade ao investidor emiradense Salem Al-Shamsi em fevereiro de 2019.

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