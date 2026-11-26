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O nome do saudita Yasser Al-Misehal voltou a circular entre os possíveis candidatos à presidência da Confederação Asiática de Futebol (AFC), depois que uma fonte próxima a ele deixou a porta aberta para que dispute as eleições previstas para 2027, em resposta a uma pergunta sobre uma eventual candidatura ao cargo continental.

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O jornalista omanense Issa Saeed divulgou, em sua conta oficial na plataforma “X”, a resposta da fonte próxima a Al-Misehal, que se limitou a dizer “tudo é possível”. A frase indica que a ideia de candidatura continua sobre a mesa, mas não representa um anúncio oficial da entrada do dirigente saudita na corrida eleitoral.

A declaração recoloca Al-Misehal no centro do cenário asiático, num momento em que as atenções se voltam para a identidade do próximo presidente da entidade continental, com a aproximação das eleições marcadas para 2027. O pleito definirá o sucessor do bareinita xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, que preside a confederação desde 2013.

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Al-Misehal tem uma trajetória administrativa de vários anos no futebol saudita, continental e internacional. Ele assumiu a presidência da Federação Saudita de Futebol em 2019 e permaneceu no cargo até 2026, além de já ter presidido a Liga Saudita de Futebol Profissional e de ter integrado diversas comissões da AFC e da Fifa.

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Apesar de ter deixado a presidência da Federação Saudita, Al-Misehal continua presente nos círculos de decisão do futebol, como membro do Conselho da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e do Comitê Executivo da AFC. Isso lhe garante experiência e contatos nos níveis continental e internacional que podem ser importantes caso decida disputar a presidência.

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O nome do dirigente saudita já havia sido associado a uma candidatura à presidência da AFC após sua saída da federação nacional, mas essas notícias não passaram de especulação, já que não houve nenhum posicionamento oficial dele confirmando a intenção de concorrer às próximas eleições.

Além da experiência administrativa e da presença nas instituições do futebol, a disputa pelo cargo continental parece depender da capacidade dos candidatos de reunir apoio entre as federações nacionais filiadas.

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O regulamento eleitoral da AFC exige que o candidato à presidência seja indicado por pelo menos três federações nacionais filiadas, o que torna a construção de alianças e a conquista de apoio dentro do continente um passo fundamental antes de entrar na disputa.

O xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa conquistou um quarto mandato na assembleia geral realizada em fevereiro de 2023, depois de ter assumido o cargo pela primeira vez em 2013.

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Embora Yasser Al-Misehal ainda não tenha definido sua posição, a frase “tudo é possível” reabre as possibilidades sobre seu futuro como dirigente e recoloca seu nome entre os que podem entrar nos cálculos da eleição para a presidência da AFC em 2027.