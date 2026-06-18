Tuchel critica as regras da FIFA: “A barreira me privou de um momento excepcional”

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, manifestou seu descontentamento com algumas medidas organizacionais da Copa do Mundo de 2026, exigindo que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) altere a localização dos fotógrafos durante a execução do hino nacional, após sentir que foi “privado de um momento muito especial” antes do confronto contra a Croácia.

Tuchel levou a seleção dos “Três Leões” a uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia na Copa do Mundo, mas afirmou que um dos momentos que mais esperava antes da partida não ocorreu como ele desejava.

“Não vi nenhum jogador”

De acordo com o regulamento do torneio, os fotógrafos têm permissão para ficar ao longo da linha lateral durante a execução do hino nacional para tirar as fotos oficiais das duas seleções antes do início da partida, antes de retornarem às áreas designadas para eles atrás dos painéis publicitários ou perto dos bancos de reservas.

Em declarações após a partida, publicadas pelo jornal britânico “Mirror”, Tuchel pediu à “FIFA” que revisse essas regras, dizendo: “Quero dizer uma coisa... Peço à FIFA que mude a localização dos fotógrafos durante a execução do hino nacional”.

Ele acrescentou: “Não consegui ver minha equipe durante o hino, e esperava ansiosamente por esse momento, pois era muito especial para mim”.

E continuou: “Eu estava em frente a uma barreira formada por cerca de 50 fotógrafos, a apenas meio metro de distância, e não consegui ver nenhum jogador. Isso estragou parte da minha experiência nesse dia”.

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Um momento muito aguardado

O técnico alemão explicou que representar a Inglaterra na Copa do Mundo representa uma etapa excepcional em sua carreira como treinador, ressaltando que estar diante da seleção inglesa antes de uma partida da Copa do Mundo era um sonho que parecia inatingível no início de sua trajetória.

Ele disse: “É algo muito emocionante para mim. Quando eu era criança, e mesmo quando comecei a trabalhar como técnico, chegar a essa fase era algo além dos meus sonhos”.

E acrescentou: “Sinto uma enorme gratidão por todas as pessoas que me ajudaram ao longo dessa jornada”.

Por que ele não canta o hino?

Tuchel gerou polêmica antes da partida ao anunciar que não participaria do canto do hino nacional inglês, apesar de estar no comando da seleção.

Durante uma coletiva de imprensa no centro de treinamento da seleção, em Kansas City, ele disse: “Não agora, acho que ainda não chegamos a esse ponto”.

E acrescentou: “Talvez no final do torneio, mas ainda sinto um pouco de timidez. Não quero ofender ninguém, nem quero que o foco se desvie para esse assunto neste momento”.

Quando questionado se sabia a letra do hino de cor, ele respondeu sorrindo: “Não é tão difícil assim”.