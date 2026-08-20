Troy Parrott se despede em definitivo do AZ e acerta bela transferência para LaLiga

Troy Parrott concluiu totalmente sua transferência para o Real Betis. O atacante irlandês troca o AZ pelo clube espanhol, como anunciou a equipe de Alkmaar.

Parrott é grato por seu período no AZ e, em sua despedida, se dirige ao elenco e à comissão técnica. “Os últimos dois anos foram, até agora, os melhores da minha vida. Quando cheguei aqui, eu já não via o futebol com os mesmos olhos havia algum tempo.”

Segundo o próprio atacante, o período em Alkmaar lhe trouxe muito. “Todo mundo no AZ me ajudou a colocar minha carreira de volta nos trilhos e a poder dar esse passo para a Espanha agora”, disse ele. “Não consigo agradecer o suficiente pelos dias que passamos juntos. Vou carregar para sempre comigo as lembranças que criamos juntos.”

O diretor técnico Niels van Duinen também olha com bons olhos para o período de Parrott em Alkmaar. Ele vê a evolução do irlandês como um belo exemplo para outros jogadores. “Foi muito bonito acompanhar de perto o desenvolvimento de Troy ao longo dos últimos anos em que ele atuou na Holanda.”

Segundo Van Duinen, a transferência para a Espanha mostra quais passos os jogadores podem dar a partir de Alkmaar. “Ele foi fantástico e, a partir de agora, serve como um belo exemplo para muitos garotos que vão evoluir depois dele e que um dia querem dar, saindo do AZ, um passo rumo à Champions League ou a uma liga do top 5.”

Van Duinen também enfatiza que o AZ não se despede apenas de uma peça importante no aspecto esportivo. “Vamos sentir falta dele não só como jogador, mas principalmente como pessoa. Ele merece muito esse passo.”

O atacante chegou no verão de 2024 por cerca de quatro milhões de euros, vindo do Tottenham Hotspur, depois de ter causado grande impressão por empréstimo no Excelsior na temporada 2023/24.