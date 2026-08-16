Há uma grande chance de Troy Parrott trocar o AZ pelo Real Betis. Segundo o jornalista de transferências Mounir Boualin, do Soccernews, as negociações entre os clubes entraram na fase final.

O West Ham United já havia feito uma investida concreta por Parrott recentemente, mas recebeu uma negativa do AZ. Voetbal International informou que o clube da Holanda do Norte disse "não" a uma oferta robusta dos ingleses, que desde então passaram a focar em Joël Piroe, do Leeds United.

Isso é uma excelente notícia para o Betis, que quer se antecipar à concorrência e apresentar o irlandês ao público o mais rápido possível. Qual valor de transferência o AZ tem exatamente em mente é algo desconhecido.

No entanto, tudo indica que será preciso colocar mais de 17,5 milhões de euros na mesa. Esse era o valor que o West Ham estava disposto a pagar por Parrott, que tem contrato com o clube do AFAS Stadion até meados de 2029.

O artilheiro de 24 anos está no banco nesta temporada por causa de seu desejo de sair e demonstrou total compreensão pelo fato de o técnico Leeroy Echteld ter escolhido Mexx Meerdink como novo centroavante titular.

Parrott chegou no verão de 2024 por cerca de quatro milhões de euros, vindo do Tottenham Hotspur, depois de ter causado grande impressão pelo Excelsior por empréstimo na temporada 2023/24.

Parrott tinha uma missão difícil em Alkmaar após a saída de Vangelis Pavlidis para o Benfica, mas deu conta de forma bastante satisfatória, com 51 gols e 17 assistências em 97 jogos.

Em dezembro, Parrott também ganhou projeção internacional. Com dois gols contra Portugal e três contra a Hungria, manteve praticamente sozinho vivo o sonho da Irlanda de disputar a Copa do Mundo. No fim, a classificação para a fase final escapou por pouco.