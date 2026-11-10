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A NFL teve uma troca de grande impacto e com um toque de romantismo no prazo final para negociações.

Após três anos, o astro Kirk Cousins está de volta ao Minnesota Vikings. Em troca, o Las Vegas Raiders recebe apenas uma escolha de terceira rodada do draft.

Cousins já jogou pelos Vikings de 2018 a 2023. Nesse período, foi selecionado três vezes para o Pro Bowl e se consolidou, em termos estatísticos, como um dos melhores quarterbacks da liga. Com Minnesota, porém, o grande título não veio.

Ele chegou aos playoffs apenas duas vezes com os Vikings, que nunca passaram da rodada divisional na era Cousins. Ainda assim, com um passer rating de 101,2 na carreira (171 touchdowns e 55 interceptações), ele é o melhor entre todos os quarterbacks dos Vikings que jogaram mais de uma temporada em Minnesota.

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NFL: Vikings reagem a atuação desastrosa de Carson Wentz

Os Vikings têm uma boa campanha de 6-2, mas contam com um dos ataques mais fracos de toda a liga. O quarterback Kyler Murray (64,9% de passes completos, 5 TDs, 3 interceptações e 1.022 jardas) está fora por lesão. Já Carson Wentz (48,4% de passes completos, 357 jardas, 3 TDs e 1 interceptação) teve uma atuação desastrosa na noite de segunda-feira contra o Buffalo Bills: completou apenas oito de 25 passes, para 81 jardas, e sofreu duas interceptações.

Embora tenham a melhor defesa da liga em pontos cedidos, os Vikings marcam 18,3 pontos em média e ocupam apenas a 27ª posição da liga no ataque. No jogo aéreo, estão ainda mais abaixo: em 31º. A expectativa é que Cousins ajude a resolver esse problema e eleve o nível do ataque.

Considerando seu passado no time e a retomada da parceria com o astro Justin Jefferson, Cousins dificilmente precisará de muito tempo para se adaptar. Por isso, o técnico Kevin O'Connell teria defendido com muita insistência sua contratação junto aos proprietários. Segundo o jornalista especializado em NFL Jordan Schultz, O'Connell deixou "muito claro" que um quarterback experiente era indispensável para uma campanha nos playoffs.

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De acordo com Schultz, antes de contratar Cousins, os Vikings também consultaram o Los Angeles Chargers sobre Justin Herbert, o Indianapolis Colts sobre Daniel Jones e o New York Jets sobre Geno Smith, mas receberam respostas negativas.

No Las Vegas Raiders, a expectativa é que Fernando Mendoza, primeira escolha geral do draft, finalmente assuma o comando. Desde o draft, Cousins era visto como uma solução temporária nos Raiders. A longo prazo, Mendoza deve se tornar em Las Vega o quarterback de franquia há tanto tempo esperado. Cousins levou os Raiders a uma campanha de 4-5, com 2.340 jardas, 20 touchdowns e 8 interceptações. Agora, deve chegar a vez de Mendoza.