O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, trabalha para resolver a crise na construção das jogadas ofensivas que a equipe enfrenta há várias temporadas, aproveitando o período de paralisação para as datas Fifa para reorganizar a distribuição de funções dentro do meio-campo, de modo a garantir uma melhor saída de bola e enfrentar a pressão dos adversários.

O site espanhol "Defensa Central" revelou que Mourinho definiu quatro jogadores para assumir a responsabilidade pela construção das jogadas ofensivas: Arda Güler, Bernardo Silva, Jude Bellingham e Federico Valverde, baseando-se em suas qualidades técnicas e em sua capacidade de controle de bola, por considerá-los os mais aptos para essa missão, em vez de depender do francês Aurélien Tchouaméni.

Mourinho entende que Tchouaméni, apesar de sua importância na posição de volante de contenção, não possui as características necessárias para lidar com a bola sob pressão. Por isso, ele prefere empregá-lo na recuperação da posse de bola, na contenção dos ataques adversários e no aproveitamento dos espaços, atribuindo a responsabilidade pela construção do jogo a companheiros mais capacitados para desempenhar esse papel.

O plano do treinador português consiste em conceder a Valverde um papel central no duplo pivô, contando com Güler e Bernardo Silva para apoiá-lo nas primeiras etapas da construção das jogadas ofensivas, por meio do recuo a zonas mais defensivas, oferecendo múltiplas opções de passe e reduzindo o impacto da pressão imposta pelos adversários.

Em contrapartida, Mourinho pretende conceder a Bellingham um papel mais avançado de forma gradual, para que ele seja o elo de ligação entre o meio-campo e o ataque, abrindo espaços para seus companheiros e criando um jogador livre no qual se pode confiar diante de blocos defensivos, o que contribui para acelerar a transição da bola e melhorar a eficácia das movimentações coletivas.

A concepção técnica de Mourinho reforça a necessidade de não deixar Valverde isolado durante a construção das jogadas ofensivas, especialmente diante de equipes que recorrem à pressão intensa, pois o sucesso do sistema exige uma movimentação sincronizada dos meio-campistas e a criação de ângulos de passe que ajudem a superar a pressão e manter a posse de bola.

A exclusão de Tchouaméni da responsabilidade pela construção do jogo não significa a redução de sua importância nas contas do treinador, já que Mourinho pretende aproveitar suas capacidades defensivas, focando em seus pontos fortes, em vez de incumbi-lo de funções que não se adequam às suas características, numa abordagem diferente das funções que lhe foram atribuídas em períodos anteriores sob o comando de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa.