Triste: a Turquia sofre mais uma humilhação na Copa do Mundo de 2026

A Turquia sofreu uma dolorosa derrota contra o Paraguai (0 a 1) na noite de sexta-feira. Os turcos jogaram um tempo inteiro com um jogador a mais, mas não conseguiram marcar. A seleção comandada pelo técnico Vincenzo Montella voltou a decepcionar profundamente e está eliminada da Copa do Mundo de 2026.

Na seleção turca, Orkun Kökçü, natural de Haarlem, ficou de fora após a derrota por 2 a 0 para a Austrália. Ferdi Kadioglu, de Arnhem, foi titular, assim como os craques Hakan Çalhanoglu, Arda Güler e Kenan Yildiz.

Os turcos tiveram um início desastroso contra o Paraguai, que marcou o gol mais rápido da Copa do Mundo. Já aos 64 segundos, Matías Galarza enganou o goleiro turco Ugurcan Çakir com um chute rasteiro: 0 a 1.

Em seguida, a Turquia partiu para o ataque. Mert Müldür acertou tanto a trave quanto o poste em uma única jogada. Pouco antes do intervalo, o craque paraguaio Miguel Almirón foi vítima de uma nova regra.

Após algumas disputas, Almirón levou a mão à boca enquanto discutia com um adversário. Os jogadores da seleção turca chamaram a atenção da arbitragem imediatamente. Após consulta ao VAR, o árbitro Ivan Barton Cisneros, de El Salvador, decidiu por um cartão vermelho.

Mesmo após o intervalo, o Paraguai manteve uma boa organização. A Turquia não conseguiu transformar seu ímpeto ofensivo em gols.

Mesmo com a entrada de vários reservas, a situação não mudou. O ex-jogador do Feyenoord, Kökçü, só entrou em campo aos 86 minutos e não teve mais participação significativa.