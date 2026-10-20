O atacante estrela do atual campeão precisou ser substituído por lesão contra seu ex-clube aos 19 minutos, quando o placar estava em 0 a 0. Dembele se machucou durante uma disputa em velocidade, sem contato direto com um adversário. Depois de acelerar, o atacante parou de repente e levou a mão à coxa esquerda.

As câmeras flagraram Dembele com o rosto contraído de dor, e logo ficou claro que ele não poderia continuar. Para o PSG, a lesão do campeão mundial de 2018 é uma má notícia, já que ele vinha novamente em excelente fase. Nesta temporada, marcou quatro gols e deu seis assistências em dez jogos oficiais. O jogador de 29 anos somou seis participações em gols em apenas duas partidas da Liga dos Campeões e foi destaque na vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na semana passada.

O técnico Luis Enrique colocou o ex-atacante do Barça Ferran Torres no lugar de Dembele. Aos 25 minutos, Torres desperdiçou uma chance enorme: após uma ótima escorada de cabeça de Joao Neves, recebeu livre, mas, desequilibrado para trás, parou em uma grande defesa de Joan Garcia.

O Barcelona, que já enfrenta problemas com lesões, também precisou fazer uma substituição cedo. O ex-jogador do Leipzig Dani Olmo, de 28 anos, se machucou em uma disputa com Vitinha no meio-campo. Hansi Flick decidiu colocar Fermin Lopez em seu lugar.

Por pouco, o primeiro tempo não teve uma terceira substituição por lesão. Caído no chão após uma disputa com Fermin Lopez, o zagueiro Willian Pacho, do PSG, acabou atingido acidentalmente na testa pela chuteira do adversário. Ilya Zabarnyi chegou a se preparar por precaução, mas Pacho conseguiu continuar.

Em campo, a partida entre o líder e o vice-líder no Parc des Princes correspondeu às altas expectativas. O PSG teve três boas chances só nos primeiros dez minutos, enquanto, do outro lado, Anthony Gordon ficou por pouco sem uma oportunidade de finalizar de perto após um cruzamento de Lamine Yamal.

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Aos 38 minutos, Desire Doue recompensou os anfitriões, que eram superiores, com o gol que abriu o placar. Depois de recuperar a bola no campo do Barça, o jogador da seleção francesa não hesitou e acertou um chute de direita colocado, de 17 metros, no canto inferior esquerdo.

A sequência de lesões continuou após o intervalo e o empate marcado por Xavi Espart, aos 55 minutos. O ponta esquerda do Paris, Khvicha Kvaratskhelia, sofreu uma lesão e precisou deixar o gramado apoiado por dois integrantes da equipe. Maghnes Akliouche, reforço contratado por 50 milhões de euros, entrou em seu lugar aos 59 minutos.