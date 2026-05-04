Tribunal profere decisão em processo de medida cautelar sobre o caso dos passaportes: grandes consequências para o NAC

A partida entre Go Ahead Eagles e NAC Breda não será repetida. O próprio clube de Brabante informou, através de seus canais oficiais, que o tribunal deu razão à KNVB.

Na última terça-feira, a KNVB e o NAC se enfrentaram no tribunal. O NAC havia entrado com uma ação de medida cautelar. O clube alega que o Go Ahead Eagles escalou um jogador inelegível (Dean James) na partida entre os dois times.

O atual décimo sétimo colocado da VriendenLoterij queria que a partida, perdida por 6 a 0, fosse repetida.

A sentença foi proferida na manhã da segunda-feira seguinte. O Tribunal de Utrecht deu razão à KNVB. “O juiz de medidas provisórias determinou que a KNVB tinha o direito de decidir que a partida não precisava ser repetida. A decisão de repetir ou não uma partida só ocorre após a decisão de que a partida é inválida. São duas decisões diferentes. A questão 1 é, portanto: a KNVB deveria ter declarado a partida inválida? De acordo com o regulamento, a diretoria da competição pode declarar a partida inválida”, escreve o De Telegraaf.

“O uso da palavra ‘pode’ indica que a diretoria da competição tem autonomia para decidir se uma partida será ou não declarada inválida. Nesse caso, a KNVB podia e tinha o direito de chegar à conclusão de não declarar a partida inválida. Como a partida não foi invalidada, não se chega à questão 2: a questão de saber se a partida deve ser repetida. O fato de o NAC estar na zona de rebaixamento, portanto, não faz diferença”, escreve o veículo de comunicação.

Com a decisão, o NAC foi oficialmente rebaixado da Eredivisie. O clube está seis pontos atrás do 16º colocado, o FC Volendam, e tem um saldo de gols de -25. O Volendam tem um saldo de gols de -19.