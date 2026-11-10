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Bart DHanis
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Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) é categórico e rejeita o Willem II após anos de processo

Willem II

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) decidiu nesta segunda-feira um caso movido pelo Willem II contra o clube espanhol CD Mirandés. A disputa envolve uma indenização por formação de Nikolaos Michelis que o Mirandés não pagou, segundo a Voetbal International.

Michelis disputou 13 partidas pelo clube de Tilburg em 2021. O zagueiro grego chegou naquele ano por empréstimo do AC Milan, mas não convenceu.

Após o período de empréstimo na Holanda, o AC Milan permitiu que ele se transferisse sem custos para o Mirandés. Como o Willem II passou por uma gestão bastante caótica naquele ano (entre outras coisas, o diretor técnico Joris Mathijsen foi demitido).

Após a transferência de Michelis para o Mirandés, o Willem II tinha dois anos para apresentar uma reivindicação de 60 mil euros. O clube, porém, fez isso com um dia de atraso, e a Fifa não analisou o pedido.

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22 de nov. de 2026

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O Willem II então recorreu ao tribunal esportivo. Após um processo prolongado, que levou muito tempo, o tribunal chegou à mesma conclusão da Fifa: o Willem II não tem direito aos 60 mil euros.

Michelis joga atualmente na primeira divisão de Portugal. O zagueiro é titular do Académico Viseu, que ocupa a sexta posição na Liga Portugal.

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