O egípcio Mahmoud Hassan "Trézéguet", ponta do Al-Riyadh saudita, busca o trono do português Rúben Neves, meio-campista do Al-Hilal, na Roshn Saudi League, durante o confronto contra o Al-Diriyah.

O Al-Riyadh enfrenta o Al-Diriyah nesta terça-feira, no estádio Príncipe Faisal bin Fahd, na capital saudita Riade, pela décima rodada da Roshn Saudi League.

A escalação titular do Al-Riyadh contou com a participação de Trézéguet no setor ofensivo, ao lado do ponta francês Teddy Okou.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", Trézéguet busca o terceiro gol na atual temporada da Roshn League, após ter marcado dois gols em dois chutes nas partidas anteriores, com um aproveitamento de 100%.

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O único que supera o astro egípcio é Rúben Neves, que também marcou 3 gols pelo Al-Hilal em 3 chutes ao gol dos adversários, com um aproveitamento de 100% igualmente.

Vale lembrar que Trézéguet se transferiu para o Al-Riyadh na última janela de transferências de verão, em uma negociação de transferência livre, após rescindir seu contrato com o Al-Ahly egípcio.