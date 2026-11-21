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Bum, bum: Nicolò Tresoldi balança as redes mais uma vez, embora os gols do atacante ítalo-alemão do Bruges já não sejam novidade.

Servido por Vetlesen aos 36 e aos 61 minutos, o jogador nascido em 2004 marca dois gols fora de casa contra o Malines, pela 12ª rodada do campeonato belga. O placar havia sido aberto aos 32 minutos, com gol de Lemarechal após assistência de Vanaken.

Comemorando mais uma vez junto à bandeirinha de escanteio, Tresoldi chega a 16 gols nesta temporada pelo Bruges: 10 no campeonato, 5 na Champions League e 1 na Supercopa da Bélgica, além dos 4 marcados pela seleção sub-21 da Alemanha.

Com contrato até junho de 2029, Tresoldi está na mira do Milan para a próxima janela de transferências de inverno como alternativa ao brasileiro Endrick, do Real Madrid.

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Agora, o Bayern de Munique também é apontado como interessado nele, enquanto lida com a lesão no tornozelo do centroavante inglês Harry Kane, que passou por uma cirurgia e ficará fora por pelo menos 3 meses.

A 20 minutos do fim do tempo regulamentar, o técnico croata Leko substitui Tresoldi por Vermant, que, após o quarto gol, marcado por Siquet, faz o quinto de pênalti, antes que Gora Diouf supere Sommer e marque o gol de honra dos donos da casa, fechando o placar em 1 a 5.

Na noite de quarta-feira, o Bruges recebe o Liverpool pela Champions League.