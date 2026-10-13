Tresoldi: "Como um clássico, foi muito bom! Conversei com Klopp e Mancini"

Nicolò Tresoldi, atacante do Club Brugge, falou à Sky Sport após a vitória por 4 a 3 sobre a Inter na Champions League, partida em que foi decisivo com três gols: "Estou quase mais nervoso agora do que em campo. Foi uma noite incrível, indescritível. Sonhei muitas vezes com uma noite assim, é fantástico".





Qual é a alegria para você, como torcedor do Milan?

"Recebi muitas mensagens de torcedores do Milan antes da partida. Estou feliz sobretudo pelo Brugge e por todo o futebol belga. Para mim, foi um pouco como um clássico. Foi demais".





E a seleção italiana?

"Essa é outra questão importante. Fala-se muito, e também se dizem coisas que não são verdade. Sei o que eu disse, estou contente com a trajetória que venho construindo com a Alemanha e depois veremos. Há muitos atacantes melhores do que eu".





O que vocês temiam na Inter?

"Preparamos a partida sabendo que a Inter é o time mais forte da Itália e um dos mais fortes do mundo. Sabíamos que precisávamos pressioná-la no campo de ataque para aproveitar os erros que poderia cometer e ser eficientes na frente do gol. Também nos divertimos. O treinador nos disse para não ter medo e jogar homem a homem".





Vocês eram mais rápidos?

"Sabemos que temos muitos jogadores jovens que correm rápido e correm muito. Também tivemos um pouco de sorte ao sair na frente. Eles também perderam muitos gols. Foi uma partida que acabou pendendo para o nosso lado. No segundo tempo, fizemos uma partida realmente muito boa".





O que falta para você dizer sim à seleção italiana?

"Conversei com Klopp e Mancini, com as federações. Disse a eles como vejo a situação. O importante é que entendam. Nasci e cresci na Itália, vamos ver. Agora temos um Campeonato Europeu que queremos vencer. Esse é um objetivo meu. Depois veremos". -