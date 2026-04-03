"Três quartos dos torcedores do Ajax não querem que ele renove o contrato"

Henk Spaan aguarda ansiosamente o jogo entre o Ajax e o FC Twente. O colunista do Het Parool está especialmente curioso para ver o que Wout Weghorst vai conseguir fazer contra o time de Enschede.

Spaan escreve que, por várias razões, está ansioso pelo clássico da Eredivisie na Johan Cruijff ArenA. “A primeira é o Wout.”

“No Ajax Showtime, um fanzine online, realizaram uma enquete: o Ajax deve oferecer um novo contrato a Weghorst ou não? Um quarto dos quinhentos participantes disse que sim, três quartos disseram que não”, compartilha Spaan os resultados.

Ele próprio ainda dá a Weghorst o benefício da dúvida, com uma nota 6 na seção “Spaan dá notas”. “Isso vai motivar Wout, pois todas as menções a ele estimulam o artilheiro.”

Weghorst, de 33 anos, atuou 1.706 minutos pelo Ajax nesta temporada, distribuídos por 27 partidas oficiais.

Nesses jogos, Weghorst marcou sete gols e deu duas assistências. Após esta temporada, seu contrato com o Ajax chega ao fim.

Durante a última convocação para a seleção, Weghorst disputou sua 50ª e 51ª partida pela seleção holandesa.