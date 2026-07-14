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Gianluca Prestianni Benfica 2026Getty Images
Bart DHanis

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Três meses depois, Prestianni ainda sofre as consequências do “comentário racista” dirigido a Vinícius Jr

Benfica x Flamengo
Benfica
Flamengo
Amistosos de clubes

Gianluca Prestianni não vai se lembrar com prazer do amistoso entre Benfica e Flamengo no último sábado. O argentino foi alvo de provocações durante toda a partida.

Durante a partida, que terminou com uma vitória de 1 a 2 para os brasileiros, Prestianni foi constantemente alvo de provocações por parte dos jogadores do Flamengo, clube onde Vinícius Júnior iniciou sua carreira.

Tudo isso está relacionado a um incidente ocorrido em abril. Na ocasião, Prestianni ficou na mira das críticas por supostamente ter gritado “mono” (macaco) com a camisa cobrindo a boca, após um gol de Vinícius Júnior em Lisboa. O próprio atacante do Benfica negou isso imediatamente: ele falou de um mal-entendido.

Prestianni enfatizou imediatamente que nunca fez comentários racistas e que se tratava de uma confusão. Ele teria dito, na verdade, “maricón”, que, traduzido livremente, significa “bicha”.

A UEFA acabou dando razão a Prestianni: ele não havia feito comentários racistas. No entanto, o ponta recebeu uma suspensão severa de seis partidas devido às “declarações homofóbicas”.

Amistosos de clubes
Benfica crest
Benfica
BEN
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Brasileirão
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Flamengo crest
Flamengo
FLA


@futtttt__

com racista não tem amistoso, todos com vini jr ✊🏿❤️🖤 #vinijr #flamengo #benfica #prestianni #racismo

♬ La Cheyenne - El De Las R's


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