Três meses depois, Prestianni ainda sofre as consequências do “comentário racista” dirigido a Vinícius Jr

Gianluca Prestianni não vai se lembrar com prazer do amistoso entre Benfica e Flamengo no último sábado. O argentino foi alvo de provocações durante toda a partida.
Durante a partida, que terminou com uma vitória de 1 a 2 para os brasileiros, Prestianni foi constantemente alvo de provocações por parte dos jogadores do Flamengo, clube onde Vinícius Júnior iniciou sua carreira.
Tudo isso está relacionado a um incidente ocorrido em abril. Na ocasião, Prestianni ficou na mira das críticas por supostamente ter gritado “mono” (macaco) com a camisa cobrindo a boca, após um gol de Vinícius Júnior em Lisboa. O próprio atacante do Benfica negou isso imediatamente: ele falou de um mal-entendido.
Prestianni enfatizou imediatamente que nunca fez comentários racistas e que se tratava de uma confusão. Ele teria dito, na verdade, “maricón”, que, traduzido livremente, significa “bicha”.
A UEFA acabou dando razão a Prestianni: ele não havia feito comentários racistas. No entanto, o ponta recebeu uma suspensão severa de seis partidas devido às “declarações homofóbicas”.