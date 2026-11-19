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O técnico do Ajax, Míchel Sánchez, recebeu boa parte do elenco no De Toekomst nesta quinta-feira. O espanhol, porém, teve de conduzir o treino sem Tolu Arokodare, Oscar Gloukh e Abdellah Ouazane.

Segundo o Ajax, os três retornaram a Amsterdã pouco antes do treino de quinta-feira e, por isso, não participaram da atividade. Assim, não parece haver motivo para temer que fiquem fora da partida de domingo contra o ADO Den Haag, embora Míchel provavelmente esclareça a situação na sexta-feira.

Tanto Tolu quanto Ouazane tiveram sucesso no período com suas seleções. O primeiro manteve pela Nigéria a excelente fase que vive no Ajax: saiu do banco e marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a Tanzânia.

Quatro dias depois, Tolu foi recompensado com uma vaga entre os titulares, novamente contra a Tanzânia. Nem ele, porém, conseguiu evitar que o novo confronto pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações terminasse empatado em 0 a 0.

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Enquanto isso, Ouazane, ainda com apenas 17 anos, teve uma estreia como titular de grande sucesso pelo Marrocos. Alguns dias após estrear contra o Níger ( 5 a 1 ), ele marcou o gol da vitória marroquina por 0 a 1 no jogo "fora de casa" contra o Níger, disputado em Rabat.

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Com isso, Ouazane se tornou o jogador mais jovem a marcar pela seleção do Marrocos. Ele também contribuiu para o histórico quinto lugar do Marrocos no ranking mundial da Fifa.

Ao contrário de Tolu e Ouazane, Gloukh não conseguiu deixar sua marca da mesma forma por Israel, que terminou em último no grupo da Liga das Nações após empates contra Kosovo (0 a 0) e Áustria (1 a 1).

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Os três jogadores são peças importantes para Míchel, que espera manter no domingo, contra o ADO, a boa fase anterior à pausa para as seleções. O Ajax venceu cinco dos últimos seis jogos antes da pausa.

O ADO parece o adversário ideal para o Ajax ganhar confiança. A equipe de Haia está em 17º lugar, embora tenha vencido sua última partida (3 a 1 sobre o Sparta Rotterdam). Além disso, o ex-técnico do Ajax Maurice Steijn está prestes a voltar à beira do campo pelo ADO.