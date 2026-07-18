Três dúvidas que preocupam Scaloni antes do momento decisivo contra a Espanha

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, está dando os últimos retoques na escalação titular para enfrentar a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, amanhã, domingo, em meio a três grandes incertezas que cercam a escalação prevista na busca pelo segundo título consecutivo.

De acordo com o site do canal argentino “TYC”, Scaloni está avaliando possíveis mudanças antes da partida que será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, quatro anos após a Argentina ter conquistado o título da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Assim como tem acontecido ao longo do torneio, o técnico não fez nenhuma declaração nos dias que antecederam a partida, e a equipe que entrará em campo na disputa pelo título ainda não está confirmada, embora a escalação deva manter sua composição habitual.

Molina ou Montiel na lateral-direita?

O primeiro dilema gira em torno da posição de lateral-direito entre Nahuel Molina e Gonzalo Montiel. Embora o jogador do Atlético de Madrid tenha garantido sua vaga durante todo o torneio, ele não esteve seguro na partida da semifinal contra a Inglaterra, quando o gol adversário saiu pelo seu lado.

Por outro lado, o zagueiro do River Plate entrou no segundo tempo e apresentou seu melhor desempenho, avançando no campo e disputando com força uma vaga na escalação titular para a final.

Disputa tripla por duas vagas no meio-campo

O segundo dilema está no meio-campo, onde três jogadores disputam apenas duas vagas: Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone e Nicolás González.

Depois de ter ficado de fora da escalação titular contra a Inglaterra, De Paul provou sua importância ao entrar como reserva e, devido à sua influência na equipe e ao impulso que dá nas partidas decisivas, o “pequeno motor” pode voltar à escalação titular.

No entanto, o canhoto Nicolás González, do Atlético de Madrid, continua sendo uma opção constante nos planos de Scaloni, e não está fora de questão que ele substitua o filho de Simeone, especialmente diante da necessidade de conter as jogadas de Lamine Yamal, e de Pedro Boro ao lado de Nicolás Tagliafico, embora o jogador do Boca Juniors tenha atualmente a preferência.

Lo Celso disputa a vaga com Paredes

O terceiro dilema diz respeito a Giovanni Lo Celso, cujas chances aumentaram nas últimas horas após o último treino, já que o meio-campista do Real Betis recebeu uma das 13 camisetas de treino distribuídas por Scaloni e pode substituir Leandro Paredes, que ainda não recuperou totalmente a forma física.

A provável escalação

Com base nas informações disponíveis, espera-se que a escalação titular da Argentina seja a seguinte:

Goleiro: Emiliano Martínez

Defesa: Gonzalo Montiel (Nahuel Molina), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Meio-campo: Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul (Nicolás González), Enzo Fernández, Leandro Paredes (Giovanni Lo Celso), Alexis Mac Allister

Ataque: Lionel Messi e Julián Álvarez