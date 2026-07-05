A seleção da França se prepara para um confronto de alto nível contra o Marrocos, na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo.
A seleção dos Gauleses avançou para as quartas de final após uma vitória difícil sobre o Paraguai, por 1 a 0, enquanto o Marrocos chegou à mesma fase após derrotar o Canadá por 3 a 0.
A rede de estatísticas “Opta” destacou um dado negativo para os “Galo”, que é um bom presságio para os “Leões do Atlante” antes do confronto de quinta-feira.
A Opta explicou: “As seleções africanas foram responsáveis por 50% das derrotas sofridas pela França na Copa do Mundo durante o século XXI (3 de um total de 6 derrotas, excluindo as disputas por pênaltis).”
A seleção francesa perdeu para o Senegal por 1 a 0 na Copa do Mundo de 2002, também foi derrotada pela África do Sul por 1 a 2 na edição de 2010 e perdeu por 1 a 0 para a Tunísia na Copa do Mundo de 2022.”