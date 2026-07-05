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France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Três derrotas fazem os Leões do Marrocos prometerem a derrota dos Galos

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
França
Marrocos
EUA

A seleção da França se prepara para um confronto de alto nível contra o Marrocos, na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo.

A seleção dos Gauleses avançou para as quartas de final após uma vitória difícil sobre o Paraguai, por 1 a 0, enquanto o Marrocos chegou à mesma fase após derrotar o Canadá por 3 a 0.

A rede de estatísticas “Opta” destacou um dado negativo para os “Galo”, que é um bom presságio para os “Leões do Atlante” antes do confronto de quinta-feira.

A Opta explicou: “As seleções africanas foram responsáveis por 50% das derrotas sofridas pela França na Copa do Mundo durante o século XXI (3 de um total de 6 derrotas, excluindo as disputas por pênaltis).”

A seleção francesa perdeu para o Senegal por 1 a 0 na Copa do Mundo de 2002, também foi derrotada pela África do Sul por 1 a 2 na edição de 2010 e perdeu por 1 a 0 para a Tunísia na Copa do Mundo de 2022.”

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR
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