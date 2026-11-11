Três clubes querem tirar Marcos Leonardo do Ajax já neste inverno

Marcos Leonardo é apontado no Brasil como possível alvo de uma transferência no inverno. O atacante, contratado pelo Ajax junto ao Al-Hilal no último verão por 20 milhões de euros, desperta o interesse de três clubes.

Marcos Leonardo chegou do Al-Hilal no último verão por 20 milhões de euros. Até agora, ele tem ocupado o banco de reservas no Ajax, já que Míchel sempre dá preferência a Tolu Arokodare.

Nas 16 partidas que disputou até agora, marcou apenas três gols. Ainda não deu nenhuma assistência com a camisa do Ajax.

Segundo o jornal brasileiro Terra, três clubes querem aproveitar a situação de Marcos Leonardo: Flamengo, São Paulo e Santos estariam interessados em recebê-lo no inverno.

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Marcos Leonardo, de 23 anos, já defendeu o último clube da lista. Foi no Santos que estreou no futebol profissional e, ao todo, disputou 168 partidas pela equipe, nas quais marcou 54 gols.

Os grandes clubes brasileiros querem contratar Marcos Leonardo por empréstimo com opção de compra. Não se sabe se o Ajax aceitaria a saída, ainda que temporária, do jogador contratado como reforço de peso.