Três clubes da Eredivisie furiosos com a KNVB: “É inacreditável que sejamos reféns dessa situação!”

A decisão da KNVB de alterar o horário tradicional de início da 33ª rodada da Eredivisie causou grande irritação em vários clubes. Em vez do habitual início às 14h30, todos os jogos no domingo, 10 de maio, serão disputados às 16h45.

Normalmente, as duas últimas rodadas começam simultaneamente à tarde, às 14h30, mas, desta vez, a federação abriu uma exceção. A mudança para o início da noite não foi bem recebida por muitos dos envolvidos. Dirigentes falam de uma decisão desnecessária e inadequada, que não está de acordo com acordos anteriores.

Segundo Frank van Mosselveld, diretor do FC Groningen, a mudança tinha inicialmente o objetivo de atender aos clubes que estavam em atividade na Europa. “Isso para facilitar a situação dos clubes que ainda disputam competições europeias”, explica ele no podcast De Bestuurskamer.

Após a eliminação do AZ pelo Shakhtar Donetsk, não há mais clubes holandeses em atividade nas competições europeias. Com isso, parecia haver espaço para retornar ao horário tradicional. Van Mosselveld ressalta que, além disso, as 14h30 são amplamente consideradas o horário ideal para os jogos.

No entanto, a KNVB continua mantendo o horário das 16h45. Segundo Van Mosselveld, a causa está em problemas práticos em Sittard e Breda, onde não haveria capacidade policial suficiente disponível. “Os municípios não conseguiram fazer com que seis policiais começassem a trabalhar duas horas mais cedo”, afirma ele, de forma crítica.

A frustração do dirigente é grande. “Agora, toda a rodada de jogos continua marcada para as 16h45. O mundo do futebol é tão tacanho e mesquinho assim”, afirma com veemência. Ele anuncia que o FC Groningen levará a questão adiante: “É absurdo que sejamos reféns dessa situação.”

Wilco van Schaik, diretor do NEC, também não entende muito bem o que está acontecendo. Ele destaca o impacto para os torcedores. “Agora há um grupo de cem, talvez até duzentos mil pessoas que vão sair de casa por volta das 16h45, quando poderíamos simplesmente ter exibido o jogo às 14h30. É algo inédito.”

Por fim, Jan-Willem van Dop, do Go Ahead Eagles, também expressa sua surpresa. O ex-goleiro acha absurdo que, inicialmente, tenha sido escolhido o horário das 16h45. “Basta escolher as 14h30, o que há de tão difícil nisso? Acho isso muito estranho”, afirma Van Dop.