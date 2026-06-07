Três anos após o rebaixamento para a terceira divisão, o Málaga CF dá um passo importante rumo à LaLiga

O Málaga CF deu um passo importante no domingo rumo à promoção para a LaLiga. Os andaluzes venceram por 0 a 1 a UD Las Palmas na partida de ida das semifinais dos play-offs. A partida de volta será na quarta-feira.

Em 2013, o Málaga esteve a um passo de chegar às semifinais da Liga dos Campeões e esperava, com os investimentos necessários, se estabelecer definitivamente entre os times de ponta do futebol espanhol.

Nos anos seguintes, o Málaga terminou invariavelmente no meio da tabela, antes de ser rebaixado para a segunda divisão em 2018, terminando em último lugar.

Por muito tempo, um retorno à primeira divisão parecia impossível. Pior ainda: em 2023, o clube chegou a ser rebaixado para a terceira divisão da Espanha.

O Málaga voltaria a ser promovido para a LaLiga 2 na temporada seguinte (2023/24). Nesta temporada, o clube terminou em quarto lugar, garantindo assim uma vaga nos play-offs.

Nesses playoffs, o ex-clube de Ruud van Nistelrooij, Isco e Santi Cazorla, entre outros, começou muito bem. David Larrubia marcou o único gol da partida após pouco menos de uma hora de jogo.

Se não perder a vantagem diante da torcida na quarta-feira, o Los Boquerones disputará, no final deste mês, a final dos playoffs contra o UD Almería ou o CD Castellón. Após o empate em 1 a 1 na partida de ida, o Almería terá a vantagem de jogar em casa na terça-feira.