O sc Heerenveen conquistou os três pontos com dificuldade na noite de sábado, fora de casa, contra o ADO Den Haag. A equipe do técnico Robin Veldman venceu por 3 a 2 em uma partida movimentada, na qual Jacob Trenskow foi protagonista com dois gols. Os frísios pareciam a caminho de uma vitória tranquila quando abriram 3 a 1, mas, após os dois gols do reserva Nigel Thomas, precisaram se esforçar até o fim.
Sob condições climáticas adversas, o Heerenveen começou bem a partida em Haia. Os frísios foram mais perigosos nos minutos iniciais e viram um chute de Maxence Rivera ser bloqueado sem querer pelo companheiro Ringo Meerveld. O ADO também levou perigo, mas o goleiro Bernt Klaverboer evitou que sua equipe saísse atrás no placar com uma excelente defesa em finalização de Juho Kilo.
Aos 24 minutos, o Heerenveen abriu o placar com justiça. Nolhan Courtens atravessou o meio-campo e acionou Rivera, que fez um cruzamento preciso pela esquerda. Trenskow chegou antes de seu marcador, Gregoire Waem, e completou de perto para fazer 1 a 0.
Depois, o Heerenveen teve boas chances de ampliar a vantagem antes do intervalo. Courtens recebeu um belo passe de Meerveld e ficou cara a cara com o goleiro Kilian Nikièma, mas o belga de 19 anos finalizou sem força para fora. Dylan Vente também teve uma grande oportunidade, mas Jonas Jensen-Abbew evitou o segundo gol dos frísios com um bloqueio importante.
Seis minutos após o intervalo, o Heerenveen voltou a marcar. Oliver Braude encontrou Meerveld, que teve espaço para finalizar e mandou a bola com força no alto do gol: 2 a 0. Para o meia-atacante, que voltou a ser titular devido à ausência de Levi Smans, o gol foi um alívio.
Os visitantes, porém, mal tiveram tempo de desfrutar da vantagem confortável. O técnico do ADO, Robin Peter, colocou Nigel Thomas em campo, e o atacante precisou de menos de um minuto para deixar sua marca na partida. Klaverboer não conseguiu segurar um chute de Daryl van Mieghem, e Thomas aproveitou o rebote com uma meia bicicleta acrobática: 2 a 1.
O gol mudou completamente o panorama da partida. O ADO empurrou o Heerenveen para trás e teve várias chances de empatar, entre elas com Milan Hokke, Jalen Hawkins e Evan Rottier. Justamente quando os frísios passavam por grandes dificuldades, Trenskow voltou a marcar: aos 66 minutos, completou com firmeza um cruzamento rasteiro de Rivera para fazer 3 a 1.
A partida parecia decidida, mas o ADO não se deu por vencido. Aos 72 minutos, um cruzamento rasteiro de Rottier passou por Klaverboer, e Thomas apareceu na segunda trave para completar com facilidade e marcar seu segundo gol: 3 a 2. O Heerenveen ainda precisou resistir à pressão pelo empate nos minutos finais, mas segurou o resultado e levou os três pontos de Haia.