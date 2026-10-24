O sc Heerenveen conquistou três pontos com muita dificuldade na noite de sábado, fora de casa, contra o ADO Den Haag. A equipe do técnico Robin Veldman venceu por 2 a 3 em uma partida movimentada, na qual Jacob Trenskow foi protagonista com dois gols. Os visitantes pareciam a caminho de uma vitória segura, mas precisaram se desdobrar depois que Nigel Thomas, vindo do banco, marcou duas vezes.
Sob condições climáticas adversas, o Heerenveen começou bem a partida em Haia. A equipe foi a mais perigosa nos primeiros minutos e viu um chute de Maxence Rivera ser bloqueado sem querer pelo companheiro Ringo Meerveld. O ADO também levou perigo, mas o goleiro Bernt Klaverboer evitou que os visitantes saíssem atrás no placar com uma excelente defesa em uma finalização de Juho Kilo.
Aos 24 minutos, o Heerenveen abriu o placar de forma merecida. Nolhan Courtens atravessou o meio-campo e acionou Rivera, que fez um cruzamento forte pela esquerda. Trenskow ganhou na velocidade de seu marcador direto, Gregoire Waem, e completou de perto para fazer 0 a 1.
Depois disso, o Heerenveen teve chances suficientes para ampliar a vantagem antes do intervalo. Meerveld deu um belo passe para deixar Courtens cara a cara com o goleiro Kilian Nikièma, mas o belga de 19 anos finalizou mal, para fora. Dylan Vente também teve uma grande oportunidade, mas Jonas Jensen-Abbew evitou o segundo gol do Heerenveen com um bloqueio importante.
Seis minutos após o intervalo, o Heerenveen voltou a marcar. Oliver Braude encontrou Meerveld, que teve todo o espaço para finalizar e mandou a bola com força no alto do gol: 0 a 2. Para o meia-atacante, que voltou a ser titular por causa da ausência de Levi Smans, o gol foi um impulso bem-vindo.
Os visitantes, porém, mal puderam aproveitar a vantagem confortável. O técnico do ADO, Robin Peter, colocou Nigel Thomas em campo, e o atacante precisou de menos de um minuto para deixar sua marca na partida. Klaverboer não conseguiu segurar um chute de Daryl van Mieghem, e Thomas aproveitou o rebote com uma meia-bicicleta acrobática: 1 a 2.
O gol mudou completamente o panorama da partida. O ADO empurrou o Heerenveen para trás e teve várias chances de empatar, com Milan Hokke, Jalen Hawkins e Evan Rottier, entre outros. Justamente quando os visitantes passavam por grandes dificuldades, Trenskow marcou de novo: aos 66 minutos, recebeu um cruzamento rasteiro de Rivera e finalizou com firmeza para fazer 1 a 3.
A partida parecia decidida, mas o ADO não se deu por vencido. Aos 72 minutos, um cruzamento rasteiro de Rottier passou por Klaverboer, e Thomas apenas empurrou para o gol na segunda trave, marcando seu segundo: 2 a 3. O Heerenveen ainda precisou temer o empate nos minutos finais, mas resistiu e levou os três pontos de Haia.