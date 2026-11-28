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O Paris Saint-Germain manteve as boas atuações no Campeonato Francês e chegou à nona vitória consecutiva ao bater o Lorient por 2 a 0, na noite deste sábado, no Parc des Princes, pela 12ª rodada.

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Senny Mayulu e Ousmane Dembélé marcaram os gols do gigante parisiense, aos 32 e aos 67 minutos.

Com o resultado, o PSG chegou a 29 pontos na liderança do campeonato, seis à frente do perseguidor mais próximo, o Paris FC, enquanto o Lorient estacionou nos 16 pontos, na 11ª colocação.

O jornal Le Parisien destacou os principais lances da partida, em que o Paris Saint-Germain impôs seu domínio e seu ritmo ofensivo desde os primeiros minutos, encurralando o Lorient em seu campo de defesa.

O PSG teve o primeiro escanteio, cobrado por Ousmane Dembélé, mas a bola não passou do defensor na primeira trave e sobrou para Dro, que finalizou de fora da área, por cima do gol.

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O time parisiense quase abriu o placar cedo, quando um chute de Ousmane Dembélé explodiu no travessão aos 12 minutos, e as investidas contra o gol do goleiro Yvon Mvogo continuaram.

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Senny Mayulu conseguiu transformar em gol a clara superioridade dos donos da casa aos 32 minutos, com um belo chute de canhota de fora da área que morreu no ângulo, colocando o Paris Saint-Germain em vantagem.

Mayulu quase ampliou para os donos da casa antes do intervalo, mas a trave direita impediu o gol aos 41 minutos, depois de ele aproveitar um cruzamento de Goudts.

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Os jogadores do Lorient sofreram muito para sair jogando com segurança, já que os atletas do PSG pressionavam com intensidade e velocidade logo após perder a posse, e o time visitante não encontrou nenhuma solução para ficar com a bola por mais de dez segundos.

No segundo tempo, o Paris Saint-Germain manteve a pressão ofensiva, e Ousmane Dembélé desperdiçou várias chances claras.

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Aos 55 minutos, Achraf Hakimi avançou por trás de Goudts, e Warren Zaïre-Emery teve tempo suficiente para servir Dembélé dentro da área, mas o atacante parisiense mandou longe, por cima do travessão.

Warren Zaïre-Emery esteve perto de marcar aos 61 minutos, quando seu chute passou rente à trave.

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O alívio veio aos 67 minutos, quando Ousmane Dembélé marcou o segundo gol com um belo chute com curva de fora da área, confirmando a superioridade de sua equipe e praticamente definindo o confronto.

Apesar do domínio parisiense, os minutos finais tiveram certa desorganização entre os donos da casa, e uma falta de Ndjantou deu ao Lorient um pênalti aos 84 minutos, mas Ibrahim Baldé o desperdiçou, chutando para fora, um minuto depois.

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Sylla quase reacendeu a partida aos 87 minutos, ao sair cara a cara com o goleiro russo Matvey Safonov, mas acertou o travessão, e o goleiro parisiense ainda brilhou nos minutos finais com mais duas defesas.