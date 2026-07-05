“Treino a portas fechadas e possíveis mudanças”... Scaloni planeja deixar três jogadores de fora contra o Egito

A seleção argentina se prepara para um treino intensivo nesta tarde de domingo, em Miami, antes de viajar para Atlanta, onde enfrentará a seleção egípcia na próxima terça-feira pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Enquanto isso, o técnico Lionel Scaloni estuda fazer pelo menos três alterações na escalação titular após a vitória difícil sobre Cabo Verde.

De acordo com o site argentino “TWS Sport”, Scaloni se concentrará, durante o treino fechado, na recuperação física dos jogadores que disputaram os 120 minutos completos da partida da última sexta-feira, que terminou com uma vitória difícil (3 a 2) na prorrogação, além de começar a definir a escalação ideal para enfrentar os Faraós.

A posição de lateral-esquerdo lidera a lista de dúvidas, já que é provável que Nicolás Tagliafico retorne à escalação titular no lugar de Facundo Medina, que terminou a última partida sofrendo com cãibras musculares, o que abre caminho para que o jogador do Olympique de Lyon recupere seu lugar habitual na equipe.

Já no ataque, a disputa continua acirrada entre Lautaro Martínez e Julián Álvarez pela vaga de titular, especialmente após o desempenho medíocre de “El Toro” nas oitavas de final, o que dá ao atacante do Atlético de Madrid, que se recuperou de uma lesão no tornozelo, uma chance real de conquistar a vaga.

No meio-campo, Leandro Paredes deixou uma forte impressão após entrar como reserva contra Cabo Verde, o que o torna um forte candidato a integrar a escalação titular, enquanto Nicolás González se destaca como opção alternativa para reforçar o meio-campo; já Tiago Almada parece ser o mais próximo de ser deixado de fora da equipe.

Caso o jogador do Boca Juniors seja escalado, ele ocupará sua posição habitual no meio-campo, abrindo espaço para Alexis McAllister, que se esforçou excepcionalmente em uma posição não habitual para ele durante todo o torneio; já se Scaloni preferir González, manterá a formação, acrescentando características ofensivas diferentes.

A comissão técnica busca corrigir os erros que marcaram a atuação contra Cabo Verde, como o próprio Scaloni reconheceu na coletiva de imprensa após a partida, na tentativa de recuperar o nível que levou a Argentina ao título mundial no Catar.

Depois que a seleção escolheu Atlanta como sua nova sede — após Kansas, Dallas e Miami —, o Tango se prepara para iniciar uma nova fase do torneio com um objetivo claro: continuar a trajetória rumo à defesa do título mundial pela segunda vez consecutiva.

Escalação prevista da Argentina contra o Egito

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.