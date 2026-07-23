Mark van Bommel está prestes a tornar-se o novo selecionador da Bélgica, mas à sua volta também terá de ser nomeada uma equipa técnica. Segundo o Het Nieuwsblad, Maarten Martens deverá ser um dos seus adjuntos.

O belga de 42 anos está sem clube, depois de ter sido despedido do AZ em janeiro. Na sequência de uma série de resultados dececionantes, foi afastado do cargo. É possível que esse período chegue em breve ao fim, caso se junte à equipa técnica de Van Bommel.

Embora Martens seja, na verdade, treinador principal, e ainda no início deste ano tenha estado na mira do Anderlecht, vai agora prosseguir a carreira como adjunto na seleção belga. Além disso, o Het Nieuwsblad espera que essa equipa técnica seja maioritariamente composta por neerlandeses.

Martens vestiu a camisola dos Diabos Vermelhos em nove ocasiões como jogador, embora a última tenha sido em 2010. Por isso, acabou por não fazer parte da ‘Geração de Ouro’ dos belgas.

A nomeação de Van Bommel deverá ser anunciada oficialmente nos próximos dias. O treinador de 49 anos tem à sua espera um contrato até 2028, período em que a Bélgica quer causar sensação no Europeu.

O filho, Ruben van Bommel, já deixou transparecer que não espera mais problemas. “Quando é que isto vai para o ar?”, disse, entre risos, perante a câmara da ESPN. “Se tudo correr bem, isso vai ficar resolvido. E, caso contrário, tens de cortar isto.”

Martens parece, assim, encaminhar-se para ser o primeiro adjunto. Sobre os restantes nomes, ainda nada é conhecido.