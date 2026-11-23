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Carsten Ramelow, presidente do sindicato de jogadores Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV), juntou-se aos críticos no caso Jamal Musiala e atacou duramente os dirigentes do Bayern de Munique.

Ao lidar com Musiala dessa forma, os dirigentes passaram uma "mensagem ruim", disse o ex-jogador da seleção alemã à RTL/Sky Sport. Ele ressaltou: "Acho que os dirigentes marcaram um verdadeiro gol contra com isso."

Ramelow, de 52 anos, acusou Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho de supervisão do clube de Munique, e seus colegas de perderem de vista a pessoa por trás do jogador. "Sinto muita pena do garoto", disse. "O que muitos esquecem é que, mesmo que os jogadores ganhem hoje muito mais do que na nossa época, todos são apenas seres humanos. E, no futebol, a cabeça também é extremamente importante." As críticas vindas de dentro do próprio clube "não ajudaram". Pelo contrário: "Acho que algumas coisas ainda vão deixar marcas."

Isso vale também para a imagem do Bayern de Munique. "O Bayern sempre foi conhecido como um clube muito solidário, que também ajudou muitos ex-jogadores. Ouvir algo assim agora é, naturalmente, um sinal ruim", disse Ramelow. "Levar uma discussão dessas a público não combina com o Bayern de Munique. Isso não se faz."

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Ramelow rejeitou a possibilidade, levantada sobretudo por Rummenigge, de que o contrato de Musiala possa ser ajustado caso o meia não volte a ter plena capacidade de atuação em decorrência de sua doença neurológica. "Precisamos deixar uma coisa clara: contrato é contrato. Foi assinado pelas duas partes e não pode ser alterado."