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Transferência surpreendente: Fuzhinhya às portas do Campeonato Marroquino

Mercado da bola
Vozinha
RSB Berkane
Colo-Colo
Cabo Verde
Botola Pro
Marrocos

Vozinha, goleiro da seleção de Cabo Verde, está próximo de chegar a um acordo com o clube marroquino Renaissance Berkane. 

Vozinha, de 40 anos, havia se juntado ao elenco do Colo-Colo do Chile nos últimos dias, mas mudou seus planos de forma repentina.

Segundo o site Globo Esporte, Vozinha negocia agora os detalhes finais para defender as cores do Renaissance Berkane, de acordo com o que informou o jornalista Rafael Bozio.

O Colo-Colo havia anunciado a contratação de Vozinha, e o clube chileno publicou, em suas contas nas redes sociais, uma foto do goleiro acompanhada da frase "Bem-vindo, estamos esperando por você no estádio Monumental". 

Mas, nos últimos dias, o goleiro adiou pela terceira vez a data de sua chegada ao Chile, o que gerou um clima de incerteza sobre a conclusão do negócio.

E, agora, aguarda-se a chegada de Vozinha ao Marrocos para assinar com o Renaissance Berkane. 

O clube marroquino também negocia de forma avançada com o técnico Bubista, que comandou a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo, e, após concluir a contratação dele, o clube apresentará uma proposta oficial ao veterano goleiro. 

Segundo o jornalista Rafael Bozio, Vozinha aguarda a chegada da proposta oficial antes de tomar sua decisão final sobre o futuro.

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