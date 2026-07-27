Num movimento que pode ser considerado uma das maiores surpresas do mercado de transferências de verão, o Chelsea entrou com força na corrida pela contratação do antigo capitão do Liverpool, Jordan Henderson, superando outros concorrentes na disputa pelos serviços do experiente médio inglês, que poderá mudar-se para Stamford Bridge a custo zero.

O Chelsea procura fechar uma transferência surpreendente com a contratação de Jordan Henderson, médio do Brentford, no âmbito dos seus planos para reforçar a equipa antes do arranque da nova temporada, segundo noticiou o jornal britânico The Sun.

Os responsáveis do Chelsea consideram que o jogador inglês, graças à sua longa experiência e à sua personalidade de líder, será uma adição importante dentro e fora do campo, num momento em que o clube pretende alcançar um equilíbrio entre os jovens talentos e os elementos mais experientes.

Henderson, de 36 anos, juntou-se ao Brentford com um contrato de dois anos antes do início da temporada passada, após o fim da sua passagem pelo Ajax de Amesterdão, que durou 18 meses.

De acordo com as informações, a direção do Brentford não se opõe a permitir a saída do jogador a custo zero para o Chelsea, o que lhe daria uma nova oportunidade de continuar a competir ao mais alto nível.

Henderson integrou a lista da seleção inglesa escolhida pelo treinador Thomas Tuchel para participar no Campeonato do Mundo, e é muito valorizado pelo seu papel de liderança e pela sua influência positiva no balneário.

Estas qualidades vão ao encontro da nova orientação do Chelsea no mercado de transferências, depois de o clube ter começado a ajustar a sua estratégia, que nos últimos anos se baseou na contratação de jogadores jovens, virando-se atualmente para a integração de elementos com experiência e capacidade de liderar a equipa.

Henderson não é o único nome que reflete esta mudança na política do Chelsea, já que o clube tinha manifestado anteriormente interesse na contratação do atual médio do Sunderland, o antigo capitão do Arsenal Granit Xhaka, de 33 anos.

Informações recentes revelaram também que a direção do Chelsea está a estudar a possibilidade de contratar o avançado do Brighton Danny Welbeck, de 35 anos, para reforçar o ataque com experiência adicional.

Ao que parece, o Chelsea procura este verão construir uma equipa mais equilibrada, que combine a vitalidade dos jogadores jovens com a experiência dos nomes mais rodados, preparando-se para competir com força por todos os títulos na próxima temporada.