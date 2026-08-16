Transferência iminente: Joey Veerman vai deixar o PSV por 22 milhões de euros

Joey Veerman vai trocar o PSV pelo Borussia Dortmund. É o que informa o Eindhovens Dagblad na tarde deste domingo. A transferência do meio-campista de 27 anos envolve um valor de cerca de 22 milhões de euros.

Veerman tem em seu contrato com o PSV, válido até 2028, uma cláusula de venda com esse valor. O Dortmund decidiu ativar a cláusula. A realização dos exames médicos acontecerá na segunda-feira. Se for aprovado, ele assinará contrato até meados de 2031.

No início desta semana, já havia sido revelado que o Dortmund vê em Veerman uma opção séria. Segundo a Voetbal International, porém, a cláusula de venda expiraria por volta de 20 de agosto, o que faria com que houvesse rapidamente uma definição sobre seu futuro. Essa definição agora existe.

No sábado, Veerman já havia comentado sobre uma eventual transferência para o Dortmund à ESPN, após o duelo com o Excelsior (vitória por 2 a 1). “É claro que é um clube maravilhoso. Estou aguardando tudo isso.”

“Você naturalmente ouve alguns rumores, mas de qualquer forma ainda não é o caso de eu jogar lá. Se isso acontecer, naturalmente seria uma opção fantástica para mim. Na verdade, eu já esperava por isso há anos”, disse Veerman.

Veerman joga no PSV desde janeiro de 2022, clube com o qual alcançou grandes sucessos. Assim, nas últimas três temporadas ele foi campeão da Holanda, venceu duas vezes a Copa da Holanda e também conquistou três vezes a Supercopa da Holanda.

O jogador de Volendam não escondeu nas últimas temporadas que gostaria de dar um belo passo na carreira, mas viu, por exemplo, uma transferência para o Fenerbahçe melar no último momento.