O Los Angeles Galaxy anunciou, neste sábado, a contratação de Sergi Roberto, ex-astro do Barcelona, em uma transferência livre, após o fim de sua passagem pelo Como.

O jornal "Sport" informou que Roberto assinou contrato com o Los Angeles Galaxy até o verão de 2028, com opção de renovação por mais uma temporada.

Em seu anúncio oficial, o clube norte-americano destacou a trajetória bem-sucedida do jogador, que se estendeu por cerca de 18 anos com o Barcelona.

O Los Angeles Galaxy ressaltou que Sergi Roberto conquistou 25 títulos durante seu período no Barça.

Will Kuntz, diretor-geral do Los Angeles Galaxy, disse, por meio do site oficial do clube: "Sergi Roberto traz uma combinação de liderança, qualidade técnica, inteligência tática e experiência em campeonatos, algo que apenas um pequeno número de jogadores possui".

Em Los Angeles, Roberto voltará a se reencontrar com seu ex-companheiro de Barcelona, Riqui Puig, que atualmente passa pela fase final do processo de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado do joelho.

Riqui e Sergi Roberto foram companheiros no Barcelona entre 2018 e 2022, e conquistaram juntos dois títulos.

Já com o Como, Sergi Roberto passou duas temporadas e foi peça fundamental na classificação histórica da equipe treinada por Cesc Fàbregas às competições europeias.