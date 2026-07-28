Transferência de Givairo Read é incerta após oferta de milhões do Nottingham Forest por outro lateral-direito

O Nottingham Forest fez uma proposta por Anan Khalaili, do Union Saint-Gilloise, informa o The Athletic. Com o interesse concreto do clube inglês no lateral-direito, não está claro se o Forest voltará a procurar o Feyenoord por Givairo Read.

Segundo o veículo esportivo, o Nottingham Forest apresentou na Bélgica uma oferta de 17,5 milhões de euros, sem contar bônus. Com os bônus, esse valor pode chegar a 20 milhões de euros. Além disso, o Union ainda receberia uma pequena porcentagem de uma futura venda. No entanto, o clube belga não aceitou a proposta dos ingleses.

Antes, Khalaili parecia a caminho da Internazionale, mas a transferência não foi concretizada. O internacional israelense não foi aprovado nos exames médicos. Além do gigante italiano, Bournemouth e Newcastle United também teriam interesse no defensor pelo lado direito, que também pode atuar como ponta-direita.

Union Saint-Gilloise e Inter haviam chegado a um acordo por uma taxa de transferência de 28 milhões de euros. Por isso, tudo indica que o clube belga pede um valor mais próximo dessa cifra. Assim, é incerto se o Forest seguirá em frente por Khalaili ou voltará sua atenção novamente para Read.

O Feyenoord não vai liberar o jovem defensor facilmente. O Forest fez várias propostas, mas até agora recebeu resposta negativa. Segundo a Voetbal International, a oferta mais recente até o momento foi de 23 milhões de euros.

Os rotterdammers não precisam negociar o defensor de 19 anos por esse valor. De acordo com o veículo, o diretor técnico Dévy Rigaux exige no mínimo 30 milhões de euros por Read.

Na segunda-feira, foi noticiado que Read teria uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros, o que permitiria sua saída de De Kuip por um valor relativamente baixo. No entanto, a informação se mostrou incorreta, já que o ex-diretor-geral Dennis te Kloese desmentiu o rumor quase imediatamente.