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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONAFP
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"Tranças e um visual diferente": o comentário bem-humorado de Hakimi sobre o seu novo corte de cabelo

PSG x Lyon
PSG
Lyon
Campeonato Francês
A. Hakimi
França
Marrocos

Ausente da cerimônia da Bola de Ouro

 O marroquino Achraf Hakimi causou alvoroço nas redes sociais após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique Lyon por 2 a 0, na noite da última segunda-feira, pelo Campeonato Francês.

 O jogador marroquino, que foi o capitão da equipe na ausência de Marquinhos, apareceu com um novo visual com tranças, um penteado que não passou despercebido.

 Por sua vez, aconta oficial do Campeonato Francês comentou essa mudança, publicando uma mensagem divertida: "Corte de cabelo novo, mas a mesma elegância incrível".

E o jogador internacional marroquino respondeu rapidamente com bom humor: "Tranças firmes, assim como o meu vínculo com Paris", acompanhado de um emoji sorridente.

Depois de sua ausência na cerimônia da Bola de Ouro em Londres, Hakimi ocupou a 13ª posição no ranking mundial, uma colocação que pode parecer dura considerando sua temporada, ainda que sua atuação diante do Lyon tenha sido marcada por alguns erros técnicos incomuns.

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