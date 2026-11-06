Traição ou decisão histórica? A saída que criou a lenda do Manchester United

A saída de Alex Ferguson do Aberdeen não foi apenas a transferência de um treinador bem-sucedido para um clube maior, mas sim o fim de uma era excepcional na história do clube escocês e o início de uma jornada que mais tarde se transformaria em uma das maiores histórias de sucesso da história do futebol. No momento em que a torcida do Aberdeen sonhava com a permanência do técnico que devolveu o clube aos pódios de premiação europeus e domésticos, Ferguson tomou a decisão surpreendente de partir para o Manchester United, deixando para trás um clima de raiva, choque e decepção.

"Acho que ele está dando um passo errado, e acredito que vai se arrepender disso", comentou assim um dos torcedores do Aberdeen sobre a decisão em novembro de 1986, expressando os sentimentos de uma grande parcela da torcida que não conseguia compreender como o homem que construiu as glórias do clube poderia ir embora daquela maneira.

Mas o que aquele torcedor, e muitos outros, não imaginava era que o treinador escocês tinha um encontro marcado com a escrita de uma nova história na Inglaterra, e que os 26 anos seguintes o tornariam um dos maiores treinadores que o mundo do futebol já conheceu.

E por ocasião dos 40 anos do dia em que Ferguson deixou o Aberdeen rumo ao Manchester United, a emissora britânica BBC relembrou os detalhes daqueles momentos, desde os bastidores do anúncio do negócio até as reações da torcida, dos jogadores e dos dirigentes, chegando à avaliação da decisão quatro décadas depois.

8 anos de glória: Ferguson faz o milagre do Aberdeen

Antes de seu nome se tornar sinônimo de sucesso no Manchester United, Alex Ferguson já havia conquistado para si um lugar excepcional na Escócia, depois de conduzir o Aberdeen, ao longo de oito anos, a uma fase dourada à qual o clube não estava acostumado.

Sob seu comando, o time dos "Dons" conseguiu quebrar a hegemonia tradicional dos dois gigantes do futebol escocês, Rangers e Celtic, após conquistar três títulos do Campeonato Escocês e quatro títulos da Copa da Escócia, além da Recopa Europeia e da Supercopa Europeia.

Aquelas conquistas não eram apenas um conjunto de títulos, mas sim uma transformação histórica que fez do Aberdeen um dos clubes europeus mais destacados daquele período, e deu à sua torcida a sensação de que o time vivia uma era que poderia durar muitos anos.

E por esse motivo, não foi fácil para os torcedores aceitar a ideia da saída do homem que estava por trás daqueles sucessos, especialmente porque Ferguson havia dado ao clube uma estabilidade técnica e resultados excepcionais, o que fazia sua partida parecer o fim de um projeto inteiro.

Jornalista descobre o negócio: uma garrafa de champanhe revela o segredo

No dia 6 de novembro de 1986, o jornalista e locutor esportivo da emissora britânica BBC na Escócia, Rodi Forsyth, tinha um encontro marcado com uma das notícias mais importantes de sua carreira profissional.

Seu editor pediu-lhe que se dirigisse à cidade de Aberdeen para verificar os rumores que falavam sobre a existência de negociações entre Alex Ferguson e o Manchester United, depois que se intensificaram os comentários sobre a proximidade do treinador escocês em assumir o comando do time inglês.

O voo que Forsyth embarcou em Glasgow estava lotado de jornalistas, mas a maioria deles não estava indo cobrir notícias de futebol, e sim acompanhar os desdobramentos da catástrofe da queda de um helicóptero do modelo Chinook nas ilhas Shetland, que resultou na morte de 43 pessoas.

E assim que chegou a Aberdeen, Forsyth iniciou a busca pela verdade, até que o acaso o levou ao local onde Ferguson se reunia com Martin Edwards, presidente do Manchester United na época, dentro de um dos hotéis do aeroporto.

O jornalista conta que sua descoberta do local aconteceu de maneira inesperada, depois de fazer uma ligação telefônica pedindo para falar com o "senhor Edwards, que veio de Manchester", ao que o funcionário da recepção lhe informou que este se encontrava na área do restaurante.

Forsyth diz: "Ouvi algumas vozes, então me dirigi até a origem delas, e lá encontrei Martin Edwards e Alex Ferguson. Perguntei a ele diretamente: você é o novo treinador do Manchester United? E ele me respondeu: sim".

E a cena era mais evidente do que o jornalista esperava, pois havia uma garrafa de champanhe sobre a mesa, antes de Ferguson servir um pouco dela em uma taça, que Forsyth ergueu parabenizando o treinador escocês por seu novo cargo.

E após uma breve conversa, o jornalista se apressou em entrar em contato com a redação da emissora britânica para confirmar a notícia, que se tornou uma das principais manchetes esportivas daquele dia.

Forsyth acrescentou: "A catástrofe de Sumburgh encabeçava as principais manchetes de notícias, enquanto Alex Ferguson encabeçava as manchetes esportivas. Foi um dia repleto de acontecimentos noticiosos, esportivos e de transmissão midiática, um daqueles dias que não se pode esquecer por toda a carreira profissional ou pela vida".

"Vai se arrepender disso": a raiva da torcida com a decisão de partir

O anúncio da transferência de Ferguson não foi uma notícia comum para a torcida do Aberdeen, que se viu diante de uma verdade difícil: o treinador que conduziu seu time a uma glória sem precedentes decidiu partir, deixando para trás um projeto que parecia capaz de continuar colhendo títulos.

E no mesmo dia, o programa "Reporting Scotland", da emissora britânica, transmitiu as reações dos torcedores do bar "Pittodrie Bar", onde os sentimentos de tristeza se misturaram com raiva e espanto.

Um dos torcedores estava convencido de que Ferguson estava cometendo um grande erro ao deixar o clube, dizendo: "É uma pena para o Aberdeen, e acho que ele está dando um passo errado, e acredito que vai se arrepender disso daqui a alguns anos".

Já outro torcedor não se limitou a expressar sua decepção, e sim dirigiu uma crítica direta ao treinador escocês, relembrando suas posições anteriores sobre os jogadores que deixavam o Aberdeen em busca de melhores oportunidades.

E disse: "Ferguson fazia sermões sobre a importância de ter jogadores leais, e invejava o Rangers e o Celtic por terem jogadores desse tipo. Em outras palavras, ele criticava seus jogadores por deixarem o Aberdeen, mas ele mesmo deu um exemplo totalmente contraditório quando decidiu ir embora".

E aquelas palavras refletiam a contradição que alguns torcedores sentiram; o homem que exigia de seus jogadores lealdade ao clube escolheu ele próprio deixar o time quando teve a oportunidade de se transferir para um dos maiores clubes da Inglaterra.

"Golpe devastador": Aberdeen perde seu treinador e sua comissão administrativa

Os desdobramentos da saída de Ferguson não se limitaram à torcida, mas se estenderam à diretoria do clube e aos jogadores, que se viram diante de uma nova realidade após anos de trabalho sob o comando do treinador escocês.

Ian Donald, que ocupava o cargo de vice-presidente do Aberdeen na época, descreveu a saída de Ferguson como um "golpe devastador", destacando a enorme rapidez com que tudo aconteceu.

E disse, em declarações que remontam ao ano de 1986: "A coisa aconteceu com uma rapidez extraordinária, quase da noite para o dia. Pois até a manhã de ontem, tínhamos talvez a melhor comissão administrativa da Grã-Bretanha, e agora perdemos os dois de uma vez".

E com isso ele se referia a Ferguson e a seu assistente, que partiu com ele para o Manchester United, em um golpe que não foi apenas técnico, mas atingiu a estrutura administrativa e técnica que contribuiu para construir os sucessos do Aberdeen.

Já dentro do vestiário, o impacto também foi evidente, pois o ex-capitão do time Willie Miller falou sobre o estado de incerteza que tomou conta dos jogadores após a saída de seu treinador.

E apesar de Ferguson ser conhecido por sua personalidade forte e seu temperamento intenso, os jogadores reconheciam a dimensão de sua influência no time e o grau de sua determinação em conquistar vitórias e títulos.

Miller diz que alguns dos métodos do treinador escocês talvez não fossem mais aceitáveis no futebol moderno, relembrando o clima tenso que os vestiários vivenciavam.

E acrescentou: "Esse tipo de atitude não passaria despercebido nos dias de hoje. Talvez fosse isso o que esperávamos naquela época de qualquer treinador. Não acho que os jogadores de hoje aceitariam algo parecido com aquilo, como arremessar taças dentro dos vestiários".

Mas ele enfatizou, ao mesmo tempo, que Ferguson não buscava apenas vencer os títulos, mas sim conquistá-los de uma maneira especial, o que fez de sua personalidade rígida parte da cultura de sucesso que ele construiu no Aberdeen.

E Miller admitiu que sentiu uma grande decepção quando soube da saída do treinador, afirmando que esse sentimento era compartilhado pela maioria dos jogadores, apesar de reconhecerem que a decisão final estava apenas nas mãos de Ferguson.

A resposta mais contundente aos céticos: Ferguson merecia a culpa?

Após quatro décadas daquela decisão, os sentimentos da torcida do Aberdeen parecem mais calmos e equilibrados, depois de se tornar possível olhar para os acontecimentos distante do choque do primeiro momento.

Sandy Smith, de 72 anos, que vivenciou as diferentes fases pelas quais o clube passou ao longo de seus longos anos de torcida, diz que a saída de Ferguson foi extremamente dolorosa, mas que ele se tornou mais compreensivo quanto a suas razões com o passar do tempo.

E explicou: "Foi muito frustrante e muito doloroso, mas, para sermos justos, não há comparação entre o Manchester United e o Aberdeen. Depois de tudo o que ele deu ao clube, senti uma tristeza enorme quando ele foi embora".

E acrescentou que Ferguson enfrentou dificuldades durante suas duas primeiras temporadas no Manchester United, antes de conseguir mudar o rumo do clube e iniciar a jornada de conquista de títulos, destacando que sua saída foi um grande choque para o Aberdeen sob todos os aspectos.

Em sua primeira coletiva de imprensa após assumir o comando do Manchester United, Ferguson não escondeu a dimensão do sacrifício que fez ao deixar o Aberdeen, afirmando que abriu mão de um emprego que lhe proporcionava uma estabilidade excepcional.

E disse: "Deixei o que pode ser considerado o emprego mais estável do futebol britânico, com um contrato vitalício com o Aberdeen. Havia apenas um clube que poderia me seduzir a deixar o Aberdeen, e é o único clube para o qual eu sempre desejei me transferir".

E aquelas palavras foram suficientes para deixar claro que sua decisão não foi apenas uma busca por dinheiro ou uma nova oportunidade de trabalho, mas sim estava ligada a um antigo sonho de trabalhar no Manchester United.

E apesar das dificuldades que enfrentou em seu início dentro de Old Trafford, Ferguson conseguiu transformar o clube em uma força dominante do futebol inglês e europeu, ao longo de uma trajetória que se estendeu por 26 anos, durante os quais conquistou 38 títulos.

Suas conquistas incluíram 13 títulos da Premier League, dois títulos da Liga dos Campeões da Europa, cinco títulos da Copa da Inglaterra e quatro títulos da Copa da Liga, além de muitos outros troféus.

E assim, o torcedor que previu que Ferguson se arrependeria de deixar o Aberdeen não estava errado ao expressar os sentimentos da torcida daquela época, mas não era capaz de imaginar o que aconteceria depois.

Pois, 40 anos depois, a verdadeira pergunta não é por que Ferguson deixou o Aberdeen, mas sim: o que teria acontecido se ele não tivesse dado aquele passo?