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Tragédia na Jordânia: 9 mortos e feridos por causa do jogo da Argélia!

Jordânia x Argélia
Jordânia
Argélia
Copa do Mundo
Jordânia
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EUA

Um acontecimento doloroso

Uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas em uma confusão ocorrida na madrugada desta terça-feira na Praça Hashemita, no centro da capital jordaniana, Amã, onde milhares de torcedores se reuniram para assistir à partida da seleção contra a Argélia, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em telões gigantes.

O porta-voz da Diretoria de Segurança Pública, Amer Al-Sertawi, afirmou que “as equipes de emergência responderam ao incidente e transportaram nove pessoas para o hospital; uma delas faleceu posteriormente devido aos ferimentos, enquanto o estado das demais se estabilizou”, confirmando que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal para determinar a causa da morte.

Investigação urgente para esclarecer as circunstâncias

Al-Sartawi explicou que as autoridades competentes iniciaram uma investigação urgente “para esclarecer as circunstâncias da confusão”, em um momento em que a Praça Al-Hashimiya, localizada em frente ao Anfiteatro Romano, recebia um grande fluxo de torcedores desde a noite de segunda-feira para acompanhar a transmissão do segundo jogo da Jordânia na Copa do Mundo.

Esses eventos fazem parte de uma iniciativa nacional para transmitir os jogos da seleção nacional em locais públicos e turísticos, com o objetivo de intensificar o clima de festa e apoiar o comércio local, diante do grande entusiasmo popular que acompanha a participação dos “Al-Nashami” na Copa do Mundo.

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Atividades semelhantes sem incidentes

Atividades semelhantes ocorreram ao mesmo tempo, sem que se registrassem incidentes, nas cidades de Jerash, ao norte, e Petra e Aqaba, ao sul, o que levanta questionamentos sobre as medidas de segurança e organização na Praça Hashemita, onde ocorreu o trágico incidente.

Vale lembrar que a partida terminou com a derrota dos “Al-Nashami” (1 a 2) e a eliminação da Copa do Mundo antes do confronto contra a Argentina na última rodada da fase de grupos.

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