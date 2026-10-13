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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Traduzido por

"Tragédia da morte" afasta estrela do Atlético de Madrid do confronto com o Manchester United

Atlético de Madrid x Manchester United
Atlético de Madrid
Manchester United
Liga dos Campeões
Koke
Espanha
England

"É um dos símbolos do Atlético de Madrid"

  O Atlético de Madrid decidiu desfalcar seu astro da partida contra o Manchester United, marcada para esta noite, pela Liga dos Campeões.

O Atlético de Madrid anunciou nesta terça-feira a morte de Ana Merodio Borja, mãe de Koke, capitão da equipe principal, e de Borja Resurrección, auxiliar técnico do time sub-19.

O clube madrilenho manifestou seu apoio ao capitão neste momento difícil, com o luto tomando conta de todo o Atlético de Madrid.

Em homenagem à memória da mãe de Koke, será realizado um minuto de silêncio nesta noite, antes do início da partida.

O site "Foot Mercato" informou que, abalado por essa grande perda, Koke não participará do jogo desta noite contra o Manchester United, no estádio Wanda Metropolitano.

 O jogador de 34 anos, considerado um dos símbolos do Atlético de Madrid, conta com o apoio dos companheiros de equipe, da comissão técnica e da torcida durante este período delicado. E, independentemente da importância esportiva deste duelo europeu, é certo que a emoção tomará conta das arquibancadas do estádio do Atlético de Madrid.

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